Κομισιόν: Νέα ομάδα εργασίας για την τήρηση των ενωσιακών προτύπων στις εισαγωγές

Η Κομισιόν συγκρότησε σήμερα ομάδα εργασίας με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να διασφαλίζει ότι οι εισαγωγές πληρούν τα ενωσιακά πρότυπα, ενώ παράλληλα στηρίζονται οι θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη των παραγωγών.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν σε ανακοίνωση, η ομάδα εργασίας θα επικεντρωθεί ιδίως στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και σε συντονισμένες ενωσιακές δράσεις παρακολούθησης συγκεκριμένων εισαγόμενων προϊόντων. Θα συγκεντρώνει τεχνογνωσία από την Κομισιόν και τα κράτη μέλη και θα συμβάλει στα εξής: περαιτέρω εναρμόνιση των ελέγχων εισαγωγών σε ολόκληρη την ΕΕ, ανάπτυξη συστάσεων για κοινές δράσεις μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών, εντοπισμό περιπτώσεων όπου απαιτούνται πρόσθετα διοικητικά ή κανονιστικά μέτρα για την ενίσχυση των ελέγχων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κεντρικός στόχος της Κομισιόν στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων είναι η διασφάλιση των υψηλότερων επιπέδων προστασίας της ανθρώπινης, ζωικής και φυτικής υγείας, μέσω της εγγύησης ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων για τους καταναλωτές της ΕΕ, καθώς και των υψηλότερων προτύπων για τις ζωοτροφές.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αυστηροί κανόνες εισαγωγών όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων και των ζωοτροφών, την ασφάλεια των καταναλωτών και το καθεστώς υγείας των ζώων και των φυτών, αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι όλες οι εισαγωγές πληρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα με τα προϊόντα που παράγονται εντός της ΕΕ. Οι έλεγχοι εισαγωγών είναι καθοριστικής σημασίας για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των προϊόντων τροφίμων και ζωοτροφών με τις σχετικές απαιτήσεις. Οι κανόνες της ΕΕ εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, είτε παράγονται εντός της ΕΕ είτε εισάγονται.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έναρξη λειτουργίας της ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου και βασίζεται στον Διάλογο Εφαρμογής για τους ελέγχους εισαγωγών που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά τον οποίο η Κομισιόν ανακοίνωσε την ενίσχυση των δράσεών της στον τομέα αυτό.

Πηγή: ΚΥΠΕ