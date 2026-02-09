Επιφυλάξεις διατηρεί η ΕΕ για τον Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ερωτηθείς αν η ΕΕ προτίθεται να ορίσει εκπρόσωπο στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν έχει αυτή την πληροφορία στο παρόν στάδιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε σήμερα ότι η ΕΕ εξακολουθεί να έχει μια σειρά ερωτήματα σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης που ίδρυσε Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με ορισμένα στοιχεία του Χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η θέση μας δεν έχει αλλάξει» και ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την εφαρμογή του συνολικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα».

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι «καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης εκτελεί την αποστολή του ως μεταβατική διοίκηση, σύμφωνα με το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συνεργαζόμαστε ενεργά με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού αυτόν τον στόχο». Υπενθύμισε επίσης τα τελευταία συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οποία όλα τα μέρη καλούνται να εφαρμόσουν το ψήφισμα 2803 του ΟΗΕ στο σύνολό του και σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς, πολιτικές και νομικές αρχές.

