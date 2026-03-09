Ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

· Η ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας, στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής EPSCO

· Στόχος η διακοπή του κύκλου της φτώχειας, το μήνυμα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέας Παπαέλληνα

Την ανάγκη για ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης της φτώχειας και διασφάλισης της ευημερίας των παιδιών, αναδεικνύει η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Παπαελληνα στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO), το οποίο πραγματοποιείται τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η καταπολέμηση της φτώχειας και η προώθηση της ευημερίας των παιδιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κοινωνικής ατζέντας της Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά στα 27 κράτη μέλη, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πιο στοχευμένες και συντονισμένες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, αναμένεται να παρουσιαστεί η πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, η οποία φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο αποσκοπούν στην προώθηση μιας πιο αποφασιστικής ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη διακοπή του κύκλου της φτώχειας, μέσα από την ενίσχυση προληπτικών πολιτικών και την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μηχανισμών στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους, είναι το μήνυμα που στέλνει η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας.