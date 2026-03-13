Υπόθεση Ταλ Ντίλιαν: «Η παράνομη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών είναι απαράδεκτη», λέει η Κομισιόν

Κάθε προσπάθεια παράνομης πρόσβασης σε δεδομένα πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, είναι απαράδεκτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμμερτ.

Ο Λάμμερτ έδωσε απαντήσεις στις πρόσφατες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Intellexa, που εμπορεύεται το λογισμικό Predator που χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολιτικών προσώπων αλλά και της στρατιωτικής ηγεσίας στην Ελλάδα.

Ο Ντίλιαν, που συγκαταλέγεται στους τέσσερις πρόσφατα καταδικασθέντες στην Ελλάδα, υποστήριξε σε δηλώσεις του το βράδυ της Πέμπτης σε ελληνικό ειδησεογραφικό σταθμό, ότι η εταιρεία του παρέχει την τεχνολογία της «μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμμερτ, ρωτήθηκε αν, μετά και την ολοκλήρωση της αποστολής της Κομισιόν στην Ελλάδα (3–6 Μαρτίου) για την προετοιμασία της έκθεσης του 2026 για το κράτος δικαίου, η Επιτροπή σκοπεύει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα.

Απαντώντας, σημείωσε ότι η Επιτροπή είναι ενήμερη για την απόφαση του εθνικού δικαστηρίου, η οποία ακολούθησε τη διεξοδική έρευνα της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. «Η θέση της Επιτροπής είναι πολύ σαφής σε αυτό. Κάθε προσπάθεια παράνομης πρόσβασης σε δεδομένα πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, είναι απαράδεκτη», ανέφερε σχετικά.

Παράλληλα παρέπεμψε και στο νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης - European Media Freedom Act, ο οποίος περιλαμβάνει συγκεκριμένες εγγυήσεις κατά της χρήσης λογισμικών κατασκοπείας σε βάρος δημοσιογράφων και των οικογενειών τους.

Ερωτηθείς αν η συγκεκριμένη υπόθεση θα συμπεριληφθεί στην επόμενη έκθεση της ΕΕ για το κράτος δικαίου, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να προδικάσει το περιεχόμενο της έκθεσης. «Δεν μπορώ να σας πω τι θα περιλαμβάνει η επόμενη έκθεση για το κράτος δικαίου», είπε, προσθέτοντας ότι η έκθεση δημοσιεύεται -για κάθε κράτος μέλος της Ένωσης - συνήθως γύρω στα μέσα του έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ