Politico: 3 στους 4 Ευρωπαίους θέλουν «μπλόκο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους

Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να ορίσουν ελάχιστη αποδεκτή ηλικία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με νέα έρευνα του Politico European Pulse σε έξι μεγάλες χώρες της ΕΕ.

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η ελάχιστη ηλικία θα πρέπει να είναι τα 16 έτη, ενώ ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι η ηλικία θα πρέπει να είναι μεταξύ 13 και 15 ετών.

Μόνο το 4% δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 22% δήλωσε ότι οι περιορισμοί θα πρέπει να αφεθούν στην κρίση των γονέων.

Η δημοσκόπηση έρχεται καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν με μέτρα για να εμποδίσουν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ηγέτες όπως ο Ισπανός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν είναι ένθερμοι υποστηρικτές των απαγορεύσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τον Σάντσεθ να δηλώνει τον Φεβρουάριο ότι θέλει να προστατεύσει τους ανηλίκους από την «ψηφιακή Άγρια Δύση».

«Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επιβολής ενός κανόνα περιορισμού ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ένωση» σημειώνει το Politico.

Ωστόσο, οι επικριτές των απαγορεύσεων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι είναι αναποτελεσματικές στην προστασία των παιδιών από τις διαδικτυακές βλάβες και στην πραγματικότητα παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Τέτοια μέτρα είναι «επικίνδυνα και κοινωνικά απαράδεκτα», έγραψαν 371 ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και απορρήτου σε ανοιχτή επιστολή στις αρχές Μαρτίου.

Η έρευνα European Pulse, που διεξήχθη από την Cluster17 για το Politico και την beBartlet, διεξήγαγε έρευνα σε 6.698 Ευρωπαίους σε όλη την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και το Βέλγιο από τις 13 Μαρτίου έως τις 21 Μαρτίου.

