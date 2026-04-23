Τσιακκιλερό: Εγκαίνια του Πολυλειτουργικού Πάρκου αξίας 2,5 εκ.

Ένας ζωντανός πνεύμονας πρασίνου και ανάπτυξης, που συμβάλλει καθοριστικά στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προσφυγικού συνοικισμού Τσιακκιλερού στη Λάρνακα, εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/4) από τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, παρουσία του δημάρχου Ανδρέα Βύρα. Πρόκειται για το Πολυλειτουργικό Πάρκο Τσιακκιλερού, που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης που έχουν γίνει σε κυβερνητικό οικισμό παγκύπρια, ένα έργο που ενισχύει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το Πολυλειτουργικό Πάρκο Τσιακκιλερού είναι το μεγαλύτερο σε έκταση και κόστος πάρκο, που έχει δημιουργηθεί σε προσφυγικό συνοικισμό της Κύπρου. Επί της ουσίας, είναι ένας νέος δημόσιος χώρος για άθληση, αναψυχή και κοινωνική συναναστροφή για όλους. Στο χώρο έγινε εκτεταμένη φύτευση περίπου 150 δέντρων και 800 θάμνων, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργώντας συνθήκες δροσιάς και αναψυχής. Με προϋπολογισμό που έφτασε τα δυόμισι εκατομμύρια ευρώ, το έργο επεκτείνεται σε μια έκταση εννέα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει υπαίθριους χώρους άθλησης, παιδότοπο, διαδρομές περιπάτου και ποδηλασίας, χώρους πρασίνου, πάρκο σκύλων και ανοικτό αμφιθέατρο χωρητικότητας 150 θέσεων. Στο χαιρετισμό του, εκ μέρους του ΠτΔ, ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι μέσα από την υλοποίηση του έργου αυτού, επιτυγχάνονται σημαντικοί στόχοι, όπως η δημιουργία ενός ασφαλούς και πλήρως προσβάσιμου χώρου για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και τρίτης ηλικίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της δημιουργίας χώρων συνάντησης και αλληλεπίδρασης, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζεται ουσιαστικά μια περιοχή που για χρόνια παρουσίαζε σημάδια υποβάθμισης, με την αξιοποίηση μιας μεγάλης και μέχρι πρότινος ανεκμετάλλευτης έκτασης γης.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο δήμαρχος Α. Βύρας ανέφερε ότι η δημιουργία του πάρκου αποτελεί μέρος της στρατηγικής αναβάθμισης των γειτονιών. «Η ανάπτυξη της πόλης ξεκινά από τις γειτονιές και τους ανθρώπους της», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το έργο μετατρέπει έναν ανενεργό χώρο σ' έναν ζωντανό πυρήνα κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Είπε, ακόμα, ότι το έργο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου για ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των περιοχών της πόλης. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027».