Ολοκληρώνεται η έρευνα για την τραγωδία στη Γερμασόγεια

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η πολύπλευρη διερεύνηση της κατάρρευσης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, ενός περιστατικού που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και ανέδειξε με έντονο τρόπο τις αδυναμίες στην παρακολούθηση της ασφάλειας των επικίνδυνων οικοδομών. Οι αρμόδιες Αρχές, έπειτα από εβδομάδες εντατικών ερευνών, έχουν συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία και μαρτυρίες, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για τις τελικές αποφάσεις ως προς τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν.

Το ανακριτικό έργο επικεντρώνεται τόσο στις συνθήκες που οδήγησαν στην αιφνίδια κατάρρευση, όσο και στις ενέργειες ή παραλείψεις που προηγήθηκαν. Καταθέσεις μαρτύρων, τεχνικά δεδομένα, καθώς και έγγραφα που σχετίζονται με την κατάσταση και τη συντήρηση του κτηρίου έχουν τεθεί υπό αξιολόγηση, με στόχο να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα των γεγονότων. Ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα εξετάσει εάν στοιχειοθετούνται ποινικές ή άλλες ευθύνες.

Καθοριστική θεωρείται η συμβολή της επιστημονικής ανάλυσης των δομικών υλικών. Εξειδικευμένοι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, με δείγματα να έχουν ληφθεί από διάφορα σημεία της επίμαχης πολυκατοικίας. Μέσα από εργαστηριακές εξετάσεις επιδιώκεται να εξακριβωθεί εάν τα υλικά πληρούσαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ή εάν παρουσίαζαν αδυναμίες που ενδέχεται να συνέβαλαν στο συμβάν. Τα πορίσματα θα ενσωματωθούν σε τεχνική έκθεση, η οποία αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην εξαγωγή συμπερασμάτων.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και προγενέστερες αξιολογήσεις για την κατάσταση της οικοδομής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν εντοπιστεί σοβαρές ενδείξεις φθοράς και πιθανής επικινδυνότητας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα ως προς το εάν ελήφθησαν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα. Η διερεύνηση επικεντρώνεται και στο κατά πόσον υπήρξε συμμόρφωση με συστάσεις ή οδηγίες που είχαν δοθεί από αρμόδιους φορείς.

Σε βραχεία μίσθωση το 2ο θύμα

Η 27χρονη Λεονέλα Αλεμάν Μοράλες είναι το δεύτερο θύμα της τραγωδίας στη Γερμασόγεια. Από τη σορό του δεύτερου θύματος λήφθηκαν δείγματα DNA και αποτυπώματα για επιστημονικές εξετάσεις και έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συγγενείς της 27χρονης ενημερώθηκαν για την τραγική είδηση, και ζητήθηκε να σταλεί δείγμα DNA από συγγενικά της πρόσωπα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της και μέσω γενετικού υλικού. Σημειώνεται πως η 27χρονη διέμενε σε διαμέρισμα που ενοικίασε διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας.

Έμφαση σε πρόληψη και υπευθυνότητα

Στον απόηχο της τραγωδίας, ο ΕΟΑ Λεμεσού απευθύνει εκ νέου αυστηρές συστάσεις προς ιδιοκτήτες και διαχειριστικές επιτροπές να προχωρούν σε τακτική επιθεώρηση των κτηρίων τους. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον έγκαιρο εντοπισμό φθορών, όπως ρηγματώσεις, υγρασίες, αποκολλήσεις υλικών ή ενδείξεις διάβρωσης, που ενδέχεται να υποδηλώνουν στατική ανεπάρκεια.

Οι πολίτες καλούνται να απευθύνονται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες για αξιολόγηση της κατάστασης των οικοδομών, ενώ επισημαίνεται ότι η αμέλεια μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες. Σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται επικινδυνότητα, προβλέπονται μέτρα που περιλαμβάνουν περιορισμό χρήσης, εκκένωση χώρων και επιβολή κυρώσεων. Όπως υπογραμμίζεται, η έγκαιρη παρέμβαση αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα για την αποτροπή παρόμοιων τραγικών περιστατικών στο μέλλον.