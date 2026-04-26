Πάφος: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ του Τυχικού - Οι υποστηρικτές του κάνουν λόγο για «το διασυρμό της Εκκλησίας»

Φωτογραφία αρχείου

Μετά τη συγκέντρωση, αναμένεται πορεία προς τη Μητρόπολη Πάφου.

Πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στην Πάφο συγκέντρωση ατόμων που υποστηρίζουν τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 15:30 στην Πλατεία Δημαρχείου Πάφου, με τους διοργανωτές να καλούν τους πολίτες σε μαζική και ειρηνική παρουσία, εκφράζοντας, όπως αναφέρουν, την αντίδρασή τους για "τον διασυρμό της Εκκλησίας", κατά την έκφρασή τους, και τη στήριξή τους προς τον τ'εως Μητροπολίτη. 

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που θέτουν είναι η αποκατάσταση του τέως Μητροπολίτη Τυχικού, η εφαρμογή των ιερών κανόνων, όπως αναφέρουν, και η διατήρηση της συμμετοχής του λαού στην εκλογή επισκόπων. 

Μετά το πέρας της συγκέντρωσης, αναμένεται να γίνει πορεία προς το κτήριο της Μητρόπολης Πάφου, με στόχο, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, να ακουστεί δυνατά η φωνή των πολιτών. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

