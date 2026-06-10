Μαρία Άνχελα Ολγκίν: «Οι Τεχνικές Επιτροπές είναι το καλύτερο παράδειγμα διαλόγου και συνεργασίας στην Κύπρο»

Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Τεχνικές Επιτροπές στην ενίσχυση της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ανέδειξε η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άγκελα Ολγκίν, κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης που διοργάνωσε την Τετάρτη το UNDP Cyprus στο Σπίτι της Συνεργασίας στη Λευκωσία.

Η κ. Ολγκίν, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο στο πλαίσιο των επαφών της για την προετοιμασία του εδάφους για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό, χαρακτήρισε τις Τεχνικές Επιτροπές ως «το καλύτερο παράδειγμα στην Κύπρο» για το πώς ο διάλογος και η συνεργασία μπορούν να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

«Είμαι πεπεισμένη ότι η συνεργασία και ο διάλογος με κοινό σκοπό είναι απαραίτητα στην Κύπρο. Η σημαντική πρόοδος επιτυγχάνεται μέσα από σχέσεις που οικοδομούνται με τον χρόνο, μέσα από τον διάλογο και τη συνεχή επαφή μεταξύ των ανθρώπων. Και οι Τεχνικές Επιτροπές είναι το καλύτερο παράδειγμα στην Κύπρο», ανέφερε.

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ εξήρε το έργο των μελών των Τεχνικών Επιτροπών, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος της δουλειάς τους πραγματοποιείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς ωστόσο να μειώνεται η σημασία και ο αντίκτυπός της. Όπως είπε, οι Επιτροπές συνέβαλαν ουσιαστικά στην προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αποδεικνύοντας ότι η συνύπαρξη με βάση τον σεβασμό, την ανεκτικότητα και τη διάθεση συνεργασίας είναι εφικτή.

Η κ. Ολγκίν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από το 2008, όταν δημιουργήθηκαν οι Τεχνικές Επιτροπές, επισημαίνοντας ότι το έργο τους έχει συμβάλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας, στην προώθηση περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και σε μια σειρά άλλων πρακτικών έργων που επηρεάζουν θετικά την καθημερινότητα των πολιτών σε ολόκληρο το νησί.

«Αυτά τα επιτεύγματα μπορεί να μην γίνονται πάντα πρωτοσέλιδα, όμως έχουν βαθιά σημασία», σημείωσε, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς όλα τα μέλη των Επιτροπών για την εθελοντική προσφορά τους και τη διαχρονική δέσμευσή τους.

Απευθύνοντας μήνυμα προς τα μέλη των Επιτροπών, τα κάλεσε να συνεχίσουν να συναντώνται, να χτίζουν γέφυρες επικοινωνίας και να προωθούν ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Κύπρου, λέγοντας ότι η αφοσίωση και η επιμονή τους αποτελούν πηγή έμπνευσης και υπενθύμιση ότι λύσεις μπορούν να βρεθούν.

Ο Διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, χαρακτήρισε από την πλευρά του τις Τεχνικές Επιτροπές απόδειξη ότι όταν οι δύο κοινότητες εργάζονται με παγκύπρια οπτική μπορούν να επιτύχουν περισσότερα και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όπως ανέφερε, οι Επιτροπές ενσαρκώνουν το όραμα μιας ειρηνικής και επανενωμένης Κύπρου και αποτελούν απτό παράδειγμα των δυνατοτήτων που δημιουργεί η συνεργασία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία της κ. Ολγκίν, σημειώνοντας ότι οι επαφές που πραγματοποιεί στην Κύπρο και στο εξωτερικό εντάσσονται στην προσπάθεια προετοιμασίας του εδάφους για επανέναρξη μιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του Κυπριακού.

Από την πλευρά του, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, ανέφερε ότι οι Τεχνικές Επιτροπές αποτελούν έναν από τους πιο επιτυχημένους μηχανισμούς συνεργασίας που δημιουργήθηκαν στο νησί τα τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια. Όπως είπε, από το άνοιγμα των οδοφραγμάτων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, τη νεολαία και την ισότητα των φύλων, οι Επιτροπές έχουν προσφέρει ουσιαστικά και μετρήσιμα οφέλη και στις δύο κοινότητες.

Κοινή διαπίστωση όλων των ομιλητών ήταν ότι, παρά τις πολιτικές δυσκολίες και τις κατά καιρούς προκλήσεις, οι Τεχνικές Επιτροπές παραμένουν ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς θεσμούς συνεργασίας στην Κύπρο, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στη δημιουργία πρακτικών λύσεων προς όφελος όλων των κατοίκων του νησιού.

ΚΥΠΕ