Κωνσταντίνος Ιωάννου: Έχετε 24 ώρες να τα κατεδαφίσετε

Προθεσμία 24 ωρών έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, προκειμένου να κατεδαφίσει το παράνομο υποστατικό που τοποθετήθηκε σε παραλιακή κρατική γη στον Πρωταρά, όπου εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί επιχείρηση μασάζ χωρίς καμία άδεια. Μάλιστα, το υποστατικό βρίσκεται εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.

Το συγκεκριμένο χαλίτικο, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε πολυσύχναστη παραλία του Πρωταρά και μισθώθηκε από το κράτος στον Δήμο Παραλιμνίου έναντι ετήσιου ενοικίου €5.000, με σκοπό να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης.

Όπως αποκαλύπτεται μέσα από την αλληλογραφία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, την οποία εξασφάλισε ο «Π», προκύπτει ένα πρωτοφανές αλαλούμ γύρω από το ποιος ήταν τελικά υπεύθυνος για την κατεδάφιση των παράνομων καταλυμάτων που στήθηκαν το 2023 και λειτουργούν μέχρι σήμερα ως επιχείρηση μασάζ.

Ο Δήμος Παραλιμνίου υποστηρίζει ότι δεν είχε την ευθύνη, η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου ανέφερε ότι αρμόδιος να λάβει μέτρα ήταν αρχικά ο δήμος και, μετά τη μεταρρύθμιση, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου, ενώ ο ίδιος ο ΕΟΑ Αμμοχώστου υποστηρίζει ότι αρμόδια Αρχή παραμένει η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου. Εξαιτίας αυτού του αλαλούμ, μια παράνομη επιχείρηση στήθηκε πάνω σε ένα από τα πιο ακριβά κρατικά παραλιακά φιλέτα γης και λειτουργούσε ανενόχλητη τα τελευταία τρία χρόνια.

Η ευθύνη είναι στην Επαρχιακή Διοίκηση

Ο Υπουργός Εσωτερικών καθιστά σαφές στην επιστολή του προς την Επαρχιακή Διοίκηση ότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η ευθύνη για την απομάκρυνση των παράνομων κατασκευασμάτων που βρίσκονται εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου Έπαρχου. «Δεδομένων των πιο πάνω, καθώς και των επανειλημμένων οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών για άμεση λήψη μέτρων προς άρση των παρανομιών, προκύπτει σαφής υποχρέωση άμεσης δράσης εκ μέρους σας, εφόσον το υπό αναφορά υποστατικό εμπίπτει στην ερμηνεία του όρου «κατασκεύασμα». Ως εκ τούτου, σας καλούμε όπως προβείτε χωρίς καθυστέρηση στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση κατεδάφιση και απομάκρυνση του εν λόγω παράνομου υποστατικού, καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήψη της παρούσας επιστολής», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του ο υπουργός.

Το σημερινό πρωτοσέλιδο του «Π», το οποίο αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και ποινική έρευνα, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών, Κ. Ιωάννου. Με επιστολή του προς την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, την οποία αποκαλύπτουμε αυτούσια, απαίτησε την αποκατάσταση της νομιμότητας εντός 24 ωρών, με την κατεδάφιση και απομάκρυνση του εν λόγω υποστατικού, καθώς και την πλήρη αποκατάσταση της παραλίας.

Δικαίωση του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τις ενέργειες του Υπουργού Εσωτερικών όσον αφορά την επιβολή της νομιμότητας σε υποστατικό εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στον Πρωταρά, για περίπτωση παρανομίας της οποίας η ευθύνη αποκατάστασης ανήκε στην Επαρχιακή Διοίκηση.

Παρά ταύτα, με λύπη διαπιστώθηκε ότι σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καλλιεργήθηκε, εμμέσως πλην σαφώς, η εντύπωση ότι την αρμοδιότητα επιβολής της νομιμότητας είχε ο Δήμος. Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, τόσο μέσω νομικής γνωμάτευσης όσο και μέσω σχετικής αλληλογραφίας, είχε επανειλημμένα απευθυνθεί προς τα αρμόδια τμήματα, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για αποκατάσταση της νομιμότητας.

Σήμερα, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τον Έπαρχο Αμμοχώστου να προχωρήσει στην άρση των παρανομιών, καθότι το ζήτημα εμπίπτει στην αποκλειστική του αρμοδιότητα. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει πλήρως τη θέση και τους χειρισμούς του Δήμου. Τέτοιου είδους αναφορές και ενέργειες εις βάρος του Δήμου δημιουργούν αχρείαστη σπατάλη πολύτιμου χρόνου, ο οποίος οφείλει να αξιοποιείται προς όφελος των δημοτών και της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας θα συνεχίσει με συνέπεια και προσήλωση τις προσπάθειές του για την αναβάθμιση του τόπου και την προάσπιση της νομιμότητας. Πρόκειται για διαρκή υποχρέωση απέναντι στους δημότες και στην ίδια την προοπτική ανάπτυξης της περιοχής.