Μη παραδοχή από Γιώργο Κούμα

Μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, απάντησε ο τέως πρόεδρος της ΚΟΠ, Γιώργος Κούμας. Ο Γιώργος Κούμας αντιμετωπίζει 25 κατηγορίες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο σε σχέση με τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων σημαντικών αθλητικών γεγονότων.

Στο πλαίσιο της χθεσινής διαδικασίας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ο Γιώργος Κούμας βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, όπου κατηγορήθηκε (σ.σ. δεν αναγνώστηκε το κατηγορητήριο καθώς δηλώθηκε από την υπεράσπιση ότι είχε γνώση των κατηγοριών) και απάντησε «μη παραδοχή» σε όλες τις κατηγορίες.

Από το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, οι 23 αφορούν τις ιδιότητες και το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο και δύο κατηγορίες αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου, οι κατηγορίες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αφορούν το ποσό των €6.562.447.

Τα αδικήματα αφορούν την περίοδο 2015–2025 και περιλαμβάνουν συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον αθλητισμό, όπως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Cablenet, η GO PLC, η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Κούμας, κατά τον χρόνο που κατείχε την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα και προέδρου της Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, φέρεται να διατηρούσε, μέσω εταιρειών και συνεργατών του, συνδέσεις με συγκεκριμένους οργανισμούς, κατά παράβαση του Νόμου περί Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων, καθώς και του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα.

Όπως αναφέρεται, οι επίδικες ενέργειες περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας (internet και mobile rights) για αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και ιπποδρομιών.

Πέραν του Γιώργου Κούμα, στο κατηγορητήριο βρίσκονται και οι εταιρείες Triple AAA Productions Limited και Triple AAA Village Studios LTD. Πρόκειται για δύο εταιρείες στις οποίες ο κ. Κούμας ήταν μέτοχος. Μέσω των δύο εταιρειών, ενώ κατείχε ηγετική θέση στην ΚΟΠ (αρχικά αντιπρόεδρος και έπειτα Πpόεδρος), προέβαινε σε συμφωνίες για την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων. Παρέχονταν επίσης υπηρεσίες ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming), διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων και παραγωγής αθλητικών εκπομπών.

Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 23 Νοεμβρίου, στις 10:30.

Σχολιάστηκε η καθυστέρηση

Κάτι που σχολιάστηκε χθες στον χώρο των δικαστηρίων ήταν η καθυστέρηση που σημειώθηκε στην έναρξη της δικαστικής διαδικασίας στην υπόθεση Γιώργου Κούμα. Η υπόθεση ήταν ορισμένη για σκοπούς απάντησης για τις 8:30 το πρωί. Ο Γιώργος Κούμας και η νομική του ομάδα προσήλθαν στα dικαστήρια λίγο πριν από τις 10. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας δεν αναφέρθηκε οτιδήποτε για την καθυστέρηση ή για αίτημα που είχε υποβληθεί για αλλαγή της ώρας εμφάνισης.