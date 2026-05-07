Λάρνακα: Εικόνα εγκατάλειψης στη πλατεία Βασιλέως Παύλου - Τι λέει ο δήμος

Άσχημη εικόνα παρουσιάζει η πλατεία Βασιλέως Παύλου, στη Λάρνακα. Πρόκειται για το λεγόμενο ιστορικό κέντρο της πόλης, πίσω από το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων (παρά το ξενοδοχείο Sun Hall), όπου βρίσκονται αρκετά ιστορικά κτήρια, μεταξύ αυτών το Κέντρο Ενημέρωσης Τουριστών, η πρώην Λέσχη Αξιωματικών που λειτουργεί πλέον ως μουσειακός χώρος και το κτήριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας, όπου στεγάζεται τα τελευταία χρόνια το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία (CMMI). Στην ίδια πλατεία βρίσκεται και το παλιό κινηματοθέατρο ΡΕΞ, το οποίο εδώ και χρόνια έπαψε να λειτουργεί κι έχει εγκαταλειφθεί παντελώς, ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση, στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως, λειτουργεί το Μουσείο Πιερίδη και ο αναπαλαιωμένος Πολυχώρος Δημιουργικότητας και Πολιτισμού (πρώην Λέσχη Λάρνακας). Το οδόστρωμα της Πλατείας Β. Παύλου είναι γεμάτο ρωγμές και βρίσκεται σε κάκιστη κατάσταση. Περίπου την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και τα πεζοδρόμια της πλατείας. Τις τελευταίες μέρες, μάλιστα, το πεζοδρόμιο μπροστά ακριβώς από το κτήριο του Κέντρου Ενημέρωσης Τουριστών έχει υποστεί ζημιά, όπως μαρτυρεί και το φωτογραφικό μας στιγμιότυπο. Στην ολότητά της, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Πλατεία Βασιλέως Παύλου δεν συνάδει, σε καμιά περίπτωση, με τη νευραλγική τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, ανάμεσα στο παραλιακό μέτωπο και το εμπορικό κέντρο της πόλης. Μια πλατεία που παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, στην οποία εδώ και δεκαετίες δεν έγινε καμία απολύτως βελτιωτική εργασία.

Η θέση του Δήμου Λάρνακας

Κληθείς από τον «Π» να σχολιάσει την κατάσταση στην Πλατεία Βασιλέως Παύλου, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας είπε ότι τόσο η συγκεκριμένη πλατεία όσο και το παρακείμενο μικρό πάρκο πίσω από το Κέντρο Ενημέρωσης Τουριστών (δίπλα από το ταχυδρομείο) έχουν ενταχθεί στη β΄ φάση ωρίμανσης έργων στο πλαίσιο του νέου κύκλου χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πολιτικής Συνοχής για να ξεκινήσουν εργασίες ανάπλασης. Όπως ανέφερε, στα έργα που εντάχθηκαν στον νέο κύκλο χρηματοδότησης από την ΕΕ περιλαμβάνεται και η ανάπλαση του παλιού κινηματογράφου ΡΕΞ. «Τα επόμενα βήματα είναι να οριστούν οι μελετητές για τον σχεδιασμό των έργων, ενώ η υλοποίηση των εργασιών ανάπλασης υπολογίζεται το 2028», σημείωσε. Όσον αφορά τη ζημιά που προκλήθηκε στο πεζοδρόμιο μπροστά από το Κέντρο Ενημέρωσης Τουριστών, ο κ. Βύρας είπε ότι προφανώς οφείλεται στις εργασίες που εκτελούνται για ανακαίνιση του κτηρίου (τοποθέτηση σκιπ), προσθέτοντας ότι ενημέρωσε συνεργείο του δήμου για να μεταβεί στο σημείο και να επιδιορθώσει τη ζημιά.