Απάτη με τηλεφωνικές κλήσεις δήθεν από πλατφόρμα πληρωμών - Προειδοποιεί η Αστυνομία

Οι δράστες χρησιμοποιούν κυπριακούς αριθμούς και αυτόματο τηλεφωνητή

Η Αστυνομία έχει δεχθεί από πολίτες εκ νέου νέες καταγγελίες για απάτη μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, που δήθεν γίνονται εκ μέρους πλατφόρμας χρηματοοικονομικών συναλλαγών και πληρωμών. Οι δράστες της απάτης αποσκοπούν στην υποκλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έγιναν σήμερα στην Αστυνομία, οι δράστες της απάτης, καλούν πολίτες μέσω κυπριακών τηλεφωνικών αριθμών, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έχουν καμία σχέση με το πρόσωπο που καλεί και με τη χρήση αυτόματου τηλεφωνητή, καλούν τους πολίτες να ακολουθήσουν οδηγίες, αναφέροντας τους να επιλέξουν συγκεκριμένους αριθμούς από το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου τους, ώστε να επιβεβαιώσουν και εγκρίνουν δήθεν συναλλαγές ή πληρωμές που τους αφορούν.

Με αφορμή τις νέες αυτές καταγγελίες, η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, επισημαίνοντας ότι οι εν λόγω κλήσεις είναι απατηλές.

Σε περιπτώσεις όπου πολίτες πράγματι αναμένουν τη διεκπεραίωση διαδικτυακών συναλλαγών τους, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, προτρέπονται όπως, πάντοτε διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνουν, προτού προχωρήσουν στην ολοκλήρωση οποιαδήποτε συναλλαγής ή πληρωμής. Τέτοιος έλεγχος και επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας, των εμπλεκόμενων οργανισμών.

 

