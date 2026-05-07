Φόβοι για επεισόδια στη Ριζοελιά: Αποφασισμένοι να κλείσουν μια λωρίδα οι κτηνοτρόφοι – «Δεν θα το επιτρέψουμε» διαμηνύει η Αστυνομία

Σε τεταμένο κλίμα και με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται αποφασισμένες, πραγματοποιείται αύριο η νέα κινητοποίηση των κτηνοτρόφων στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, με την Αστυνομία να βρίσκεται επί ποδός για να αποτρέψει επανάληψη των εικόνων που καταγράφηκαν στην προηγούμενη διαμαρτυρία της 23ης Απριλίου.

Οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν έτοιμοι να παραμείνουν επ’ αόριστον στο σημείο, προαναγγέλλοντας μάλιστα συμβολικό κλείσιμο λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, παρά τις ξεκάθαρες θέσεις των Αρχών ότι δεν θα επιτραπεί οποιαδήποτε παρακώλυση της κυκλοφορίας. Η εκπρόσωπος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως η κινητοποίηση θα αρχίσει αύριο στις 11:00 το πρωί και πως οι διαμαρτυρόμενοι σκοπεύουν να διανυκτερεύσουν στον χώρο.

Όπως είπε, η διαμαρτυρία θα είναι ειρηνική, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι κτηνοτρόφοι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στον κόμβο μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, κυρίως σε σχέση με τις θανατώσεις ζώων, τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό και τις αποζημιώσεις.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία βρίσκεται σε «αναμμένα κάρβουνα» ενόψει της κινητοποίησης, με τις οδηγίες από πολιτικό και αστυνομικό επίπεδο να είναι σαφείς πως δεν θα επιτραπεί κλείσιμο δρόμων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής σε δήλωσή του στον Φιλελεύθερο ξεκαθάρισε ότι «αυτό που έγινε την προηγούμενη φορά δεν θα επιτραπεί να ξαναγίνει», υποδεικνύοντας πως το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι σεβαστό, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Υπέδειξε δε ότι η διαμαρτυρία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε άλλο χώρο ώστε να μην επηρεάζονται τα συμφέροντα των άλλων πολιτών.

«Διευκρινίζεται, ότι η Αστυνομία δεν θα επιτρέψει να κλείσει οποιαδήποτε λωρίδα κυκλοφορίας ή τμήμα του οδικού δικτύου, ούτε θα υπάρξει αποκοπή ή παρεμπόδιση της τροχαίας κίνησης» αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας.

Για τον σκοπό αυτό έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στις 19.30 στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, στην παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης, του Αρχηγού Αστυνομίας και της ηγεσίας της τοπικής Αστυνομίας, ώστε να καθοριστούν τα μέτρα που θα ληφθούν.