Έξι αεροσκάφη στον νέο κόμβο πυρόσβεσης της ΕΕ στην Κύπρο - Στρατηγικό κέντρο για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο διαμηνύει η Ευρωπαία Επίτροπος

Ο κόμβος πυρόσβεσης της ΕΕ που θα λειτουργήσει αυτή την περίοδο στην Κύπρο, κοντά στην Πάφο, αποτελεί στρατηγικό κέντρο για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε την Πέμπτη η Επίτροπος Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χάτζα Λαμπίμπ. Η Επίτροπος, η οποία επισκέφθηκε το κέντρο στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής της στην Κύπρο, υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του ως μέρος του μηχανισμού ετοιμότητας και αντίδρασης της ΕΕ σε πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι «αυτή η περιοχή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή».

Η κ. Λαμπίμπ υπογράμμισε το γεγονός ότι οι πυρκαγιές έχουν γίνει μεγαλύτερες, ταχύτερες και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν λόγω της κλιματικής αλλαγής σε όλη την Ευρώπη, η οποία είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, όπως σημείωσε η ίδια. Πρόσθεσε ότι οι καιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο καθιστούν πιο πιθανό να εκδηλωθούν πυρκαγιές και μάλιστα ανέφερε την θανατηφόρα πυρκαγιά στη Λεμεσό το περασμένο καλοκαίρι, ως τη χειρότερη πυρκαγιά που είχε δει η Κύπρος εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα.

«Κανείς δεν είναι άτρωτος και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει δραστικά μέτρα», δήλωσε ο Επίτροπος, σημειώνοντας ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ανταποκρίθηκε σε 19 αιτήματα για βοήθεια πέρυσι, αναπτύσσοντας σχεδόν 800 πυροσβέστες και πιλότους και σχεδόν 60 αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Η ίδια τόνισε τη σημασία της πρόληψης, με τη διατήρηση υγιών, καλά διαχειριζόμενων δασών και τη μείωση της ξηρής βλάστησης χάριν στη βόσκηση. Είπε επίσης ότι «για να προλαμβάνουμε καλύτερα, πρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα» και εξήγησε ότι αυτός είναι ο στόχος με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, που τροφοδοτείται από τους δορυφόρους Copernicus.

Η ικανότητα της ΕΕ για ανάπτυξη δυνάμεων, συνέχισε η Επίτροπος, θα επιτρέψει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντίδραση και εξήγησε ότι το κέντρο πυρόσβεσης στην Κύπρο αποτελεί μέρος του σχεδίου της ΕΕ για την τοποθέτηση σχεδόν 800 πυροσβεστών από 14 χώρες σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Μετά την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, η Κύπρος θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά ομάδες που έχουν προετοιμαστεί εκ των προτέρων. «Αυτό σας λέει κάτι σημαντικό: αυτή η περιοχή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή», δήλωσε η Επίτροπος. «Αναπτύσσουμε επίσης 18 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα από τον στόλο rescEU μας, που σταθμεύουν σε 11 κράτη μέλη», πρόσθεσε.

«Ο νέος κόμβος πυρόσβεσης στην Κύπρο δεν είναι απλώς μια βάση για αεροσκάφη, είναι ένα στρατηγικό κέντρο για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο», συνέχισε η κ. Λαμπίμπ, σημειώνοντας ότι θα φιλοξενήσει έξι προεγκατεστημένα αεροσκάφη, εκπαίδευση που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, ανταλλαγές με εταίρους της περιοχής. «Αυτός ο κόμβος θα μεταφέρει αεροπλάνα στον αέρα γρήγορα, με κατεύθυνση προς θερμά σημεία στην Κύπρο, τον Λίβανο ή την Ιορδανία μέσα σε λίγες ώρες. Στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, οι πρώτες ώρες συχνά καθορίζουν τα πάντα», εξήγησε.

«Αυτός ο κόμβος ενισχύει την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη. Στέλνει ένα σαφές μήνυμα: όταν μας χρειαστείτε, θα είμαστε εκεί. Πέρα από την πυρόσβεση, αποτελεί δομικό στοιχείο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, ενισχύοντας την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, χτίζοντας σταθερότητα και εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ της Ευρώπης και των νότιων γειτόνων της», κατέληξε.

Koινές προκλήσεις και κοινή αντίδραση είπε ο ΥΠΕΣ

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές, όπως πρέπει να είναι και η αντίδρασή μας», ανέφερε στην ομιλία του ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Χαιρέτισε την ανακοίνωση της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης στην Κύπρο.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι εναέρια μέσα του προγράμματος rescEU φιλοξενούνται επί του παρόντος σε πολλά κράτη μέλη, ωστόσο δεν υπάρχει μόνιμη επιχειρησιακή παρουσία της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά την υψηλή κλιματική ευπάθεια της περιοχής και την αυξανόμενη επιχειρησιακή ζήτηση.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, «η πρόσφατη εμπειρία με τις πυρκαγιές έχει καταδείξει σαφώς ότι οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με το κλίμα γίνονται όλο και πιο συχνές, πιο έντονες και έχουν ολοένα και μεγαλύτερο διασυνοριακό χαρακτήρα».

«Η δημιουργία του Περιφερειακού Κέντρου Υποστήριξης Αεροπορικής Πυρόσβεσης της Κύπρου θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή κάλυψη στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νότια Γειτονία», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το Κέντρο δεν αποσκοπεί στην ανακατανομή των υφιστάμενων δυνατοτήτων από άλλα κράτη μέλη, αλλά αντίθετα έχει σχεδιαστεί για να κλείσει ένα σαφές γεωγραφικό και επιχειρησιακό κενό.

«Η Κύπρος προσφέρει μια μοναδικά στρατηγική τοποθεσία στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, επιτρέποντας την ταχεία ανάπτυξη σε περιοχές υψηλού κινδύνου πυρκαγιών σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη, η περιφερειακή διάσταση του Κέντρου είναι ιδιαίτερα σημαντική», ανέφερε ο Υπουργός.

Παράλληλα σημείωσε ότι η ενίσχυση των ικανοτήτων ετοιμότητας και αντίδρασης στις γειτονικές χώρες συμβάλλει άμεσα στην προστασία και την ανθεκτικότητα της ίδιας της ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα.

Εξήγησε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται σχετικά με το κατάλληλο νομικό, επιχειρησιακό και οικονομικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή τρίτων χωρών, τις επιχειρησιακές λεπτομέρειες ανάπτυξης και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Κόμβου..

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, είναι σημαντικό οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης και χρηματοδότησης να αντικατοπτρίζουν πλήρως την ευρωπαϊκή και περιφερειακή διάσταση αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς και την ουσιαστική συμβολή της Κύπρου ως χώρας υποδοχής.

Έτοιμο το κτήριο του Κέντρου Πυρόσβεσης της ΕΕ, λέει στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας

Στην ετοιμότητα της Κύπρου να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CRAFS) στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, αναφέρθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας Παναγιώτης Λιασίδης, σημειώνοντας ότι το κτήριο είναι έτοιμο και σύντομα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με περισσότερα μέσα, όχι μόνο για τις ανάγκες της Κύπρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Μιλούσε στο ΚΥΠΕ με αφορμη το 3ο Ευρωμεσογειακό Εργαστήρι Υψηλού Επιπέδου για τους κινδύνους από τις πυρκαγιές, που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο στην Πάφο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Λιασίδης ανέφερε ότι το συνέδριο αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης για δημιουργία ενός κέντρου δασοπυρόσβεσης στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Όπως είπε, «μέσα στα πλαίσια υλοποίησης αυτού του προγράμματος γίνονται πολλές ενέργειες», επισημαίνοντας ότι το κτήριο του Κέντρου είναι ήδη έτοιμο και σύντομα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν με περισσότερα μέσα, όχι μόνο για τις ανάγκες της Κύπρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας σημείωσε ότι στο συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 110 σύνεδροι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεσογείου αλλά και της Μέσης Γειτονίας, με στόχο να αναδειχθεί η προσπάθεια που καταβάλλεται για ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού.

Όπως εξήγησε, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, τα αεροσκάφη που θα σταθμεύουν στο Κέντρο θα μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα σε περιστατικά πυρκαγιών στις γύρω περιοχές, ενώ παράλληλα το συνέδριο δίνει την ευκαιρία να εξεταστούν πιθανά προβλήματα, να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών και να διασφαλιστεί πιο αποτελεσματική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις κρίσεων.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Λιασίδης ανέφερε ότι μετά την ολοκλήρωση του 3ου Ευρωμεσογειακού Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CRAFS) στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Στην επίσκεψη θα συμμετάσχει και η Επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Hadja Lahbib, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών και την εξέλιξη του έργου.

Ερωτηθείς για το πότε αναμένονται τα εγκαίνια του Περιφερειακού Κέντρου Πυρόσβεσης της ΕΕ στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς αυτή θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, ο κ. Λιασίδης αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό της Πολιτικής Άμυνας για την αντιπυρική περίοδο, επισημαίνοντας ότι μέχρι τα μέσα Απριλίου ολοκληρώθηκαν οι αναθεωρήσεις όλων των σχεδίων εκκένωσης για κάθε κοινότητα της Κύπρου.

Όπως εξήγησε, προσωπικό της Πολιτικής Άμυνας επισκέφθηκε όλες τις κοινότητες, πραγματοποίησε συναντήσεις με τις κοινοτικές αρχές και, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, προχώρησε στην αναθεώρηση των σχεδίων εκκένωσης.

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί ασκήσεις ετοιμότητας σε όλες τις επαρχίες. Συγκεκριμένα, τον Μάιο θα πραγματοποιηθούν πέντε ασκήσεις, μία σε κάθε επαρχία, ενώ τον Ιούνιο θα ακολουθήσουν άλλες πέντε ασκήσεις μέσα σε διάστημα δύο ημερών.

«Τη μία ημέρα θα έχουμε ασκήσεις σε τρεις επαρχίες ταυτόχρονα και σε άλλες δύο επαρχίες μία άλλη ημέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να εντοπιστούν οι δυσκολίες που πιθανόν να παρουσιαστούν, ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός ετοιμότητας των υπηρεσιών αλλά και να ενημερωθεί ο πληθυσμός για τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ανάγκης.

Ο κ. Λιασίδης υπογράμμισε ότι η διαδικασία εκκένωσης πρέπει να θεωρείται μέρος της καθημερινής ετοιμότητας της κοινωνίας, επισημαίνοντας πως οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση κινδύνου, οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού, έστω και για λίγες ώρες, μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Πηγή: ΚΥΠΕ