Ανώτατο: Απέρριψε εφέσεις πρώην στελεχών της Μαρφίν Λαϊκής για πρόστιμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε δύο εφέσεις πρώην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην Μαρφίν Λαϊκής, σε σχέση με διοικητικά πρόστιμα που τους είχε επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Η μία υπόθεση αφορά σε απόφαση της ΕΚΚ το 2016 να επιβάλει διοικητικά πρόστιμα ύψους €60.000 και €10.000 στον κ. Μπουλούτα για παράβαση από την Cyprus Popular Bank Public Co Ltd των Άρθρων 11(1)(α) και 19 του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμου (Ν. 116(Ι)/2005), αναφορικά με την μη ανακοίνωση/γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με κρατική στήριξη διότι η παράβαση από την εταιρεία κατά την περίοδο 23.11.2011 – 5.12.2011, «οφειλόταν σε δική του υπαιτιότητα και αμέλεια».

Σύμφωνα με την απόφαση ο εφεσείων προσέβαλε τη νομιμότητα της απόφασης αυτής και ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο, αφού εξέτασε όλους τους προβληθέντες ενώπιον του λόγους ακύρωσης, κατέληξε ότι κανένας από αυτούς δεν ευσταθεί και ως εκ τούτου απέρριψε την Προσφυγή, επικυρώνοντας ως νόμιμη την προσβαλλόμενη απόφαση.

Ο Εφεσείων θεώρησε εσφαλμένη την πρωτόδικη απόφαση και επεδίωξε την ανατροπή της, με το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο να σημειώνει ότι συμφωνεί «πλήρως» με την πρωτόδικη απόφαση ως προς το εγερθέν ζήτημα εκ μέρους του εφεσείοντος και απέρριψε την έφεση.

Η δεύτερη απόφαση αφορά σε έφεση πρώην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Μαρφίν Λαϊκή, Ευθύμιου Μπουλούτα, Ελευθέριου Χιλιαδάκη, Μάρκου Φόρου, και Παναγιώτη Κουννή, κατά της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 29.6.21, με την οποία απορρίφθηκαν οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές με τις οποίες είχαν προσβάλει την απόφαση της ΕΚΚ της 8ης Μαΐου 2017, με την οποία κρίθηκε ότι παραβίασαν το Άρθρο 40(1) του Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου 190(Ι)/07 και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι οι εφεσίβλητοι (ΕΚΚ), κατέληξαν ότι οι εφεσείοντες παράβηκαν το ως άνω άρθρο σε δύο περιπτώσεις, και δη ως προς τη δήλωση που περιλαμβανόταν στην ετήσια οικονομική έκθεση της Marfin Popular Bank Public Co Ltd για το έτος που έληξε την 31.12.10, καθώς και προς τη δήλωση στην εξαμηνιαία έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 30.6.11.

Κατ’ ακολουθίαν, σημειώνεται, οι εφεσίβλητοι επέβαλαν στον καθένα εφεσείοντα στις αφορώσες Προσφυγές, ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Οι εφεσείοντες ισχυρίζονται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο εσφαλμένα απέρριψε τη θέση τους ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παραβίαζε τα Άρθρα 12 και 30 του Συντάγματος, καθόσον η ερμηνεία που προσέδωσε στο Άρθρο 40 του Ν.190(Ι)/07 ήταν αντίθετη προς τις υπό αναφορά συνταγματικές διατάξεις, αναφέρεται στην απόφαση.

Σημειώνεται στην απόφαση ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο πραγματεύθηκε το επίδικο ζήτημα «σωστά και σύμφωνα με τη νομολογία και τα γεγονότα που συνέθεσαν την περίπτωση. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Δεν δικαιολογείται η επέμβαση μας» και ότι η έφεση απορρίπτεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ