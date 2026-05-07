Σημαντικά κέρδη την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, λόγω της αισιοδοξίας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές για επίτευξη συμφωνίας στον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ διαμορφώθηκε στις 294,37 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο 1,27%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 175,19 μονάδες με άνοδο 0,60%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 479.009 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε άνοδο 1,39%, η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε κέρδη 0,45%, τα Ξενοδοχεία ενισχύθηκαν κατά 1,05%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες σημείωσαν πτώση 0,96%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 329.302 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,94 ευρώ - άνοδος 1,84%), ακολουθούμενη από τις μετοχές της Logicom με όγκο 72.130 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,10 ευρώ - άνοδος 1,31%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 31.343 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,46 ευρώ – πτώση 1,02%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 9.631 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,94 ευρώ – άνοδος 0,41%) και της Top Kinisis Travel με όγκο 9.421 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,22 ευρώ – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά και 7 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 132.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Απριλίου 2026) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι πιο κάτω εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στη ΝΕΑ Αγορά δεν έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση τους, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025:

Prospertree Plc

The Reputation Exchange Plc

iDNA Genomics Public Ltd

Meditrina Cyprus Plc

Mettmann Public Company Ltd

The Cyprus Development Bank Public Company Ltd

A.J. Green Shell Plc (οι μετοχές τελούν ήδη υπό αναστολή)

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd (οι μετοχές τελούν ήδη υπό αναστολή)

Rianeson Investments Plc (οι μετοχές τελούν ήδη υπό αναστολή)

Κ. Κουιμτζής Α.Ε. (οι μετοχές τελούν ήδη υπό αναστολή)

Mr. Pengu Public Company Ltd (οι μετοχές τελούν ήδη υπό αναστολή)

Το ΧΑΚ αναφέρει ότι αποφάσισε την παρουσίαση με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των τίτλων των πιο κάτω εταιρειών, από την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026:

Prospertree Plc

Meditrina Cyprus Plc

Mettmann Public Company Ltd (Μετοχές και Ομόλογα)

The Cyprus Development Bank Public Company Ltd (Ομόλογα)

Επίσης, αποφάσισε τη συνέχιση παρουσίασης με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών των μετοχών των πιο κάτω εταιρειών:

The Reputation Exchange Plc

iDNA Genomics Public Ltd (Μετοχές και Ομόλογα)

Επιπλέον, το ΧΑΚ αναφέρει ότι αποφάσισε τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των πιο κάτω εταιρειών:

A.J. Green Shell Plc (αναστολή από 13/8/2025)

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd (αναστολή από 13/8/2025)

Rianeson Investments Plc (αναστολή από 13/8/2025)

Κ. Κουιμτζής Α.Ε. (αναστολή από 11/8/2025)

Mr. Pengu Public Company Ltd (αναστολή από 22/8/2024)

Τέλος, το ΧΑΚ αναφέρει ότι το Συμβούλιο του θα προβεί σε αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών ή σε άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης όταν διαπιστώσει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης ή της αναστολής στους τίτλους των εταιρειών, θα έχουν εκλείψει.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής και δημοσιοποίησης (30 Απριλίου 2026) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης των εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι πιο κάτω εισηγμένες εταιρείες δεν έχουν εκδώσει και δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025:

Interfund Investments Plc

Cyprus Trading Corporation Plc

Ermes Department Stores Plc

Woolworth (Cyprus) Properties Plc

Rehub Plc – Ομόλογα (οι οικονομικές καταστάσεις έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το ISRE 2400 και αναμένεται η εκ μέρους τους αποστολή ελεγμένων (audited) καταστάσεων

Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή)

Dome Investments Public Company Ltd (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή)

Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή)

A. Tsokkos Hotels Public Ltd (οι μετοχές τελούν υπό αναστολή)

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το ΧΑΚ, οι μετοχές των εταιρειών που απαριθμούνται από 1 – 4, θα μεταταχθούν μέχρι τη συμμόρφωση τους, στην Αγορά Επιτήρησης του ΧΑΚ.

Όσον αφορά τα Ομόλογα της εταιρείας Rehub Plc, το ΧΑΚ αναφέρει ότι αυτά θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ), με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.6(ε), λόγω του ότι διαπραγματεύονται στην Αγορά Ομολόγων.

Προσθέτει ότι οι πιο πάνω μετατάξεις (1 – 4) θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026.

Αναφορικά με τις μετοχές των εταιρειών 6 – 9, το ΧΑΚ αναφέρει ότι θα συνεχίσουν να τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης στην Αγορά Επιτήρησης, μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ