«Δεν παραβιάζει τις νομοθεσίες»: Η απάντηση του Δήμου Στροβόλου στην ACCEPT - ΛΟΑΤΚΙ για την επίμαχη πινακίδα του ΕΛΑΜ

Τα ζητήματα που εγείρονται από τη συγκεκριμένη διαφήμιση «θα πρέπει να απασχολήσουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Πολιτείας και σε καμία περίπτωση τη δημοτική αρχή», λέει ο Δήμος Στροβόλου

Ο Δήμος Στροβόλου αναφέρει ότι η διαφημιστική πινακίδα πολιτικού κόμματος, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αποτέλεσε αντικείμενο επιστολής της οργάνωσης ACCEPT – ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου, είναι νόμιμα αδειοδοτημένη και δεν παραβιάζει τις κείμενες νομοθεσίες, σύμφωνα με τη νομική καθοδήγηση που έλαβε.

Σε ανακοίνωσή του, με αφορμή επιστολή της ACCEPT ημερομηνίας, 7 Μαΐου 2026, σχετικά με το περιεχόμενο υπαίθριας διαφημιστικής πινακίδας εντός των διοικητικών του ορίων, ο Δήμος Στροβόλου σημειώνει ότι, ως τοπική αρχή, ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις ισχύουσες νομοθεσίες και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες ρυθμίζουν το πλαίσιο αδειοδότησης διαφημιστικών πινακίδων επί εδάφους, κτιρίων και προσόψεων.

Όπως αναφέρει, το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ανάρτησης αφορά «τοποθέτηση πολιτικού κόμματος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εντός της δημόσιας σφαίρας και ενδιαφέροντος».

Ο Δήμος διευκρινίζει, επίσης, ότι κατά την αδειοδότηση διαφημιστικών πινακίδων προβαίνει σε αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών, διαστάσεων και ζητημάτων οδικής ασφάλειας, προσθέτοντας ότι η εν λόγω πινακίδα πληροί όλες τις απαιτούμενες τεχνικές και άλλες προδιαγραφές.

Παράλληλα, σημειώνει ότι σύμφωνα με τη νομική καθοδήγηση που εξασφάλισε, το περιεχόμενο της διαφήμισης δεν παραβιάζει τη νομοθεσία ούτε τους όρους της εκδοθείσας άδειας.

Ο Δήμος Στροβόλου υπογραμμίζει ακόμη ότι παραμένει «θεσμός που σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και τη διαφορετικότητα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υιοθετεί ούτε απορρίπτει τις θέσεις πολιτικών κομμάτων.

Καταληκτικά, αναφέρει ότι τα ζητήματα που εγείρονται από τη συγκεκριμένη διαφήμιση «θα πρέπει να απασχολήσουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Πολιτείας και σε καμία περίπτωση τη δημοτική αρχή».

Πηγή: ΚΥΠΕ

