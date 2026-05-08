Καρούσος: «ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ ψήφισαν μαζί απέναντι στους εκτοπισμένους μας»

Πυρά κατά ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ εξαπέλυσε ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιάννης Καρούσος, με αφορμή τη στάση των δύο κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με έκθεση που αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι «για ακόμη μία φορά, ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ βρέθηκαν στην ίδια πλευρά», υποστηρίζοντας ότι καταψήφισαν έκθεση που αφορά άμεσα τους εκτοπισμένους και τα περιουσιακά τους δικαιώματα.

Όπως σημείωσε, την ώρα που – όπως ανέφερε – η Κύπρος πετύχαινε «μια σημαντική πολιτική και θεσμική νίκη στην Ευρώπη», τα δύο κόμματα «επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη στους πρόσφυγες και στους ανθρώπους που εδώ και πενήντα χρόνια στερούνται τις περιουσίες και τα δικαιώματά τους λόγω της τουρκικής κατοχής».

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του ΔΗΣΥ, για πρώτη φορά στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028–2034 ενσωματώνεται αναφορά στα δικαιώματα των Κυπρίων εκτοπισμένων, εξέλιξη που – όπως είπε – δημιουργεί «ευρωπαϊκό έρεισμα για στήριξη και διεκδίκηση υπέρ των νόμιμων ιδιοκτητών στα κατεχόμενα».

Ο κ. Καρούσος ανέφερε ακόμη ότι η τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ Μιχάλης Χατζηπαντέλας «ενίσχυσε τη θέση της Κύπρου στην Ευρώπη».

Πρόσθεσε ότι αντί η εξέλιξη αυτή να τύχει «καθολικής στήριξης», ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ επέλεξαν την καταψήφιση, κάνοντας λόγο για «ταύτιση» των δύο κομμάτων σε ένα κρίσιμο – όπως το χαρακτήρισε – ζήτημα.

«Οι πολίτες απαιτούν εξηγήσεις για τη στάση τους απέναντι σε μια απόφαση που ενισχύει τη διεθνή θέση της πατρίδας μας και δίνει φωνή στους εκτοπισμένους μας μέσα στην ίδια την Ευρώπη», ανέφερε.

Καταληκτικά, ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει «να δίνει τη μάχη για τα δίκαια του τόπου μας, με σοβαρότητα, συνέπεια και ευρωπαϊκή αξιοπιστία».