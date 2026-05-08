Ερντογάν: «Θα σπάσουμε το χέρι όποιου βάλει στο μάτι την Τουρκία»

«Η Τουρκία διαθέτει επαρκώς τη δύναμη και την ισχύ να σπάσει το χέρι κάθε εχθρικού στοιχείου που θα τολμήσει να βάλει στο στόχαστρο την πατρίδα μας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν από τη διεθνή έκθεση αμυντικής βιομηχανίας SAHA EXPO 2026.

Ο Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε την Τουρκία ως ανερχόμενη υπερδύναμη της αμυντικής βιομηχανίας, υποστηρίζοντας ότι η χώρα παράγει πλέον τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, drones, πυραύλους, πολεμικά πλοία, ραντάρ, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και δορυφορικές τεχνολογίες.

«Από τα βάθη της θάλασσας μέχρι το διάστημα, η Τουρκία βάζει τη δική της υπογραφή», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επέμεινε ιδιαίτερα στη στρατηγική της «πλήρως ανεξάρτητης Τουρκίας στην άμυνα», λέγοντας ότι η Άγκυρα μείωσε δραστικά την εξάρτηση από το εξωτερικό και μετατράπηκε σε χώρα που εξάγει πλέον οπλικά συστήματα σε όλο τον κόσμο.

Όπως υποστήριξε, οι εξαγωγές της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ξεπέρασαν το 2025 τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι μόλις 248 εκατομμυρίων όταν ανέλαβε την εξουσία το ΑΚΡ.

Ο Ερντογάν έκανε ακόμη εκτενείς αναφορές στις νέες μορφές πολέμου, προειδοποιώντας για κυβερνοεπιθέσεις, υβριδικές απειλές, ηλεκτρονικό πόλεμο και αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Η SAHA EXPO 2026 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με συμμετοχή άνω των 1.700 εταιρειών από 120 χώρες, με την τουρκική ηγεσία να τη χρησιμοποιεί ως διεθνή βιτρίνα προβολής της στρατιωτικής ισχύος της χώρας.

KΥΠΕ