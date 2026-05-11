Πάφος: Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε διανομείς φαγητού με πέτρες και μπουκάλια - Τους έκλεψαν και τις παραγγελίες (βίντεο)

Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, από δύο άντρες ηλικίας 21 και 22 ετών, διανομείς φαγητού, ότι το βράδυ του Σαββάτου, 09/05, μεταξύ των ωρών 21.00 και 21.30, ενώ βρίσκονταν σε περιοχή στην Πάφο, δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων, κάποια από τα οποία έφεραν κουκούλες και προσωπίδες που κάλυπταν το πρόσωπο τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έριχναν πέτρες, ξύλα και μπουκάλια, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι.

Λόγω της επίθεσης, οι 21χρονος και 22χρονος εγκατέλειψαν τα μοτοποδήλατα τους στο σημείο, με αποτέλεσμα οι δράστες να προκαλέσουν ζημιές σε αυτά.

Οι δράστες επίσης, φέρεται να έκλεψαν και παραγγελία φαγητού, που βρισκόταν στο κουτί διανομής, στο ένα μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στις 10.30 το βράδυ, ενώ οι 21χρονος και 22χρονος βρίσκονταν σε παρακείμενη περιοχή, δέχθηκαν εκ νέου επίθεση από τους δράστες, οι οποίοι τους έριχναν πέτρες και ξύλα.

Οι 21χρονος και 22χρονος κατήγγειλαν την επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χθες Κυριακή 10/05.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι ο 22χρονος. Αυτός έτυχε εξετάσεων και περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και έλαβε εξιτήριο. Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.