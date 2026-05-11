Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Πάφος: Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε διανομείς φαγητού με πέτρες και μπουκάλια - Τους έκλεψαν και τις παραγγελίες (βίντεο)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι ο ένας εκ των δύο διανομέων και το ΤΑΕ Πάφου διερευνά τις υποθέσεις

Καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, από δύο άντρες ηλικίας 21 και 22 ετών, διανομείς φαγητού, ότι το βράδυ του Σαββάτου, 09/05, μεταξύ των ωρών 21.00 και 21.30, ενώ βρίσκονταν σε περιοχή στην Πάφο, δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων, κάποια από τα οποία έφεραν κουκούλες και προσωπίδες που κάλυπταν το πρόσωπο τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έριχναν πέτρες, ξύλα και μπουκάλια, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι.

Λόγω της επίθεσης, οι 21χρονος και 22χρονος εγκατέλειψαν  τα μοτοποδήλατα τους στο σημείο, με αποτέλεσμα οι δράστες να προκαλέσουν ζημιές σε αυτά.

Οι δράστες επίσης, φέρεται να έκλεψαν και παραγγελία φαγητού, που βρισκόταν στο κουτί διανομής, στο ένα μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, γύρω στις 10.30 το βράδυ, ενώ οι 21χρονος και 22χρονος βρίσκονταν σε παρακείμενη περιοχή, δέχθηκαν εκ νέου επίθεση από τους δράστες, οι οποίοι τους έριχναν πέτρες και ξύλα.

Οι 21χρονος και 22χρονος κατήγγειλαν την επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χθες Κυριακή 10/05.

Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι ο 22χρονος. Αυτός έτυχε εξετάσεων και περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και έλαβε εξιτήριο. Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.

Tags

ΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΦΑΓΗΤΟΥΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα