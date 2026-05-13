Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Πάνω από 208 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά εντοπίστηκαν σε όχημα στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου (φώτος)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τον φυσικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα εντοπίστηκαν 50 διαφορετικοί φάκελοι οι οποίοι περιείχαν χαρτονομίσματα σε ευρώ, αγγλικές λίρες, δολάρια Η.Π.Α. και τούρκικες λίρες

Μετρητά συνολικής αξίας άνω των 208 χιλιάδων ευρώ εντόπισαν και κατακράτησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης του Αγίου Δομετίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα που οδηγούσε 49χρονη Τουρκοκύπρια.

Στις 13/5/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, προχώρησαν σε έλεγχο διερχόμενου οχήματος που οδηγούσε 49χρονη Τουρκοκύπρια με συνοδηγό τον 50χρονο σύζυγο της, όπου και εντόπισαν μεγάλη ποσότητα ρευστών διαθεσίμων σε διάφορα νομίσματα.

Συγκεκριμένα κατά τον φυσικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα εντοπίστηκαν 50 διαφορετικοί φάκελοι οι οποίοι περιείχαν χαρτονομίσματα σε ευρώ, αγγλικές λίρες, δολάρια Η.Π.Α. και τούρκικες λίρες, η  ισοτιμία των οποίων ξεπερνά τις €208,000 ευρώ ως εξής:

Ø  €169,950 ευρώ

Ø  $20,300USD (περίπου €17,400)

Ø  £11275GBP (περίπου €12,900)

Ø  £435,605TRL (περίπου €8,350) .

Οι εμπλεκόμενοι, αφού ρωτήθηκαν από τους λειτουργούς, προέβαλαν κάποιους ισχυρισμούς για την προέλευση και την σκοπούμενη χρήση των μετρητών, οι οποίοι ωστόσο δεν θεωρήθηκαν αρκούντως ικανοποιητικοί και για το λόγο αυτό ολόκληρο το ποσό των μετρητών κατακρατήθηκε για την περαιτέρω διερεύνηση κυρίως όσον αφορά την πηγή των χρημάτων.

Η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω χειρισμού και διερεύνησης από τον Τομέα Διερευνήσεων Αρχιτελωνείου.

   

 

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΟδοφράγματαΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα