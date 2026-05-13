Πάνω από 208 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά εντοπίστηκαν σε όχημα στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου (φώτος)

Μετρητά συνολικής αξίας άνω των 208 χιλιάδων ευρώ εντόπισαν και κατακράτησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης του Αγίου Δομετίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα που οδηγούσε 49χρονη Τουρκοκύπρια.

Στις 13/5/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, προχώρησαν σε έλεγχο διερχόμενου οχήματος που οδηγούσε 49χρονη Τουρκοκύπρια με συνοδηγό τον 50χρονο σύζυγο της, όπου και εντόπισαν μεγάλη ποσότητα ρευστών διαθεσίμων σε διάφορα νομίσματα.

Συγκεκριμένα κατά τον φυσικό έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα εντοπίστηκαν 50 διαφορετικοί φάκελοι οι οποίοι περιείχαν χαρτονομίσματα σε ευρώ, αγγλικές λίρες, δολάρια Η.Π.Α. και τούρκικες λίρες, η ισοτιμία των οποίων ξεπερνά τις €208,000 ευρώ ως εξής:

Ø €169,950 ευρώ

Ø $20,300USD (περίπου €17,400)

Ø £11275GBP (περίπου €12,900)

Ø £435,605TRL (περίπου €8,350) .

Οι εμπλεκόμενοι, αφού ρωτήθηκαν από τους λειτουργούς, προέβαλαν κάποιους ισχυρισμούς για την προέλευση και την σκοπούμενη χρήση των μετρητών, οι οποίοι ωστόσο δεν θεωρήθηκαν αρκούντως ικανοποιητικοί και για το λόγο αυτό ολόκληρο το ποσό των μετρητών κατακρατήθηκε για την περαιτέρω διερεύνηση κυρίως όσον αφορά την πηγή των χρημάτων.

Η υπόθεση τυγχάνει περαιτέρω χειρισμού και διερεύνησης από τον Τομέα Διερευνήσεων Αρχιτελωνείου.