Κάνει βήμα πίσω ο Οδυσσέας χωρίς να αναιρεί τη δήλωση για τον Στέφανο - Στελέχη του ΑΚΕΛ βλέπουν αντιδράσεις εντός του ΑΛΜΑ

Ως μια προσπάθεια ανατροπής του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες στις σχέσεις του ΑΚΕΛ με το ΑΛΜΑ ερμηνεύτηκαν οι σημερινές δηλώσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θεωρεί διεφθαρμένο τον Στέφανο Στεφάνου. Μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΑΛΜΑ να στηρίξει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του ΓΓ του ΑΚΕΛ για την προεδρία της Βουλής.

Οι δηλώσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» που μεταδίδεται από το ΡΙΚ προκάλεσαν εντύπωση σε στελέχη του ΑΚΕΛ, αφότου τις προηγούμενες ημέρες ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ άσκησε κριτική στον Στέφανο Στεφάνου, υποστηρίζοντας ότι τάχθηκε υπέρ της απευθείας ανάθεσης στους υπεργολάβους του έργου στο Βασιλικό. Μια δήλωση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στο ΑΚΕΛ, με τον Στέφανο Στεφάνου να απαντά στις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ψέματα. Μάλιστα κάλεσε τον πρώην υπουργό Ενέργειας να μαρτυρήσει αν ποτέ του τηλεφώνησε ή τον πίεσε για να δοθεί το έργο σε συγκεκριμένο υπεργολάβο, τονίζοντας πως «το τι ακριβώς λέχθηκε στη Βουλή είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά».

Η ανάγνωση του ΑΚΕΛ

Στέλεχος του ΑΚΕΛ δήλωσε στον «Π» ότι οι νέες δηλώσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για στον Στέφανο Στεφάνου οφείλονται στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εντός του κινήματος ΑΛΜΑ, εκτιμώντας πως ορισμένα κομματικά στελέχη έθεσαν ζήτημα πολιτικού κόστους και άσκησαν πιέσεις για να αλλάξει στάση ο κ. Μιχαηλίδης. «Πρόσεξαν», πρόσθεσε, «ότι η επίθεση κατά του Στέφανου Στεφάνου συσπειρώνει το ΑΚΕΛ και γκρεμίζει τις όποιες γέφυρες συνεργασίας υπάρχουν για την επόμενη μέρα των εκλογών».

Απορρίπτει τα περί κωλοτούμπας ο Οδυσσέας

Βέβαια ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δήλωσε στον «Π» ότι αυτά που δήλωσε για το έργο του Βασιλικού αποτελούν γεγονότα που επιβεβαιώνονται από δημόσιες δηλώσεις και τα πρακτικά της Βουλής. Απέρριψε δε τα περί κωλοτούμπας για χάριν των συνεργασιών και ενδεχόμενου πολιτικού κόστους, λέγοντας ότι δεν θεωρεί τον Στέφανο Στεφάνου διεφθαρμένο, ούτε και τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ. Διευκρίνισε μάλιστα πως εκείνο που εννοούσε είναι ότι ορισμένα κόμματα διαδηλώνουν ότι είναι κατά της διαφθοράς μόνο όταν μια υπόθεση αφορά τους άλλους. Η στάση του ΑΚΕΛ, όπως είπε, είναι προσχηματική και τόνισε ότι αν ο υπεργολάβος ανήκε στον ΔΗΣΥ το κόμμα της Αριστεράς θα αντιδρούσε έντονα. Πρόσθεσε δε ότι ο τρόπος που ενήργησε ο γ.γ. του κόμματος ήταν «διαφορετικός από αυτό που ανέμενα ότι θα κάνει κάποιος που έχει ως θέση αρχής την καταπολέμηση της διαφθοράς».

Σε ό,τι αφορά την αντίδραση του ΑΚΕΛ, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι πρώτος επιτέθηκε ο κ. Στεφάνου, ο οποίος δήλωσε στο debate αρχηγών στο OMEGA ότι ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ όταν ήταν Γενικός Ελεγκτής εντόπισε αδικήματα του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στην υπόθεση Ryanair αλλά τα συγκάλυψε.