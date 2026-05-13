Παπαδάκης προς Οδυσσέα για καταγγελία Χασαπόπουλου: «Θα αποχωρήσεις από το ψηφοδέλτιο για να μην υπάρχουν σκιές;»

Να ξεκαθαρίσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ, ώστε «να μην υπάρχουν σκιές», καλεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο Δημήτρης Παπαδάκης. Επικαλείται τις «βέλτιστες διεθνείς πρακτικές» που, όπως σημειώνει, εφαρμόστηκαν όταν το κίνημα αποφάσισε να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρώην ευρωβουλευτής και μέχρι πρότινος υποψήφιος του ΑΛΜΑ αναφέρει ότι δεν υιοθετεί τις καταγγελίες του Ανδρέα Χασαπόπουλου περί ψευδορκίας σε βάρος του κ. Μιχαηλίδη μετά και το σημερινό δημοσίευμα της offsite. , Ωστόσο διερωτάται αν ο πρόεδρος του κινήματος θα πράξει αυτό που ζητήθηκε από τον ίδιο, δηλαδή να αποχωρήσει προσωρινά από το ψηφοδέλτιο μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, ώστε, όπως αναφέρει, «να μην υπάρχουν σκιές».

#Cyprus Αγαπητέ @OMichaelides .Ξεκαθαρίζω ότι δεν υιοθετώ τις καταγγελίες Χασαπόπουλου για ψευδορκία .Να θεωρήσω όμως ότι θα ισχύσουν οι “βέλτιστες διεθνείς πρακτικές “,όπως στη δικιά μου περίπτωση και θα αποχωρήσεις από το ψηφοδέλτιο για να μην υπάρχουν σκιές ; — Demetris Papadakis (@DemPapadakis) May 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το ΑΛΜΑ είχε αποσύρει τον Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιό του, κρίνοντας ότι όσο η υπόθεση «Σάντη» παρέμενε σε εκκρεμότητα, το κίνημα όφειλε να αποστασιοποιηθεί για «να αποφευχθούν πολιτικές σκιές και ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων».