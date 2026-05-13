Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Παπαδάκης προς Οδυσσέα για καταγγελία Χασαπόπουλου: «Θα αποχωρήσεις από το ψηφοδέλτιο για να μην υπάρχουν σκιές;»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο πρώην ευρωβουλευτής ναφέρει ότι δεν υιοθετεί τις καταγγελίες του Ανδρέα Χασαπόπουλου περί ψευδορκίας σε βάρος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ωστόσο διερωτάται αν ο πρόεδρος του κινήματος θα πράξει αυτό που ζητήθηκε από τον ίδιο

Να ξεκαθαρίσει αν προτίθεται να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο του ΑΛΜΑ, ώστε «να μην υπάρχουν σκιές», καλεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο Δημήτρης Παπαδάκης. Επικαλείται τις «βέλτιστες διεθνείς πρακτικές» που, όπως σημειώνει, εφαρμόστηκαν όταν το κίνημα αποφάσισε να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρώην ευρωβουλευτής και μέχρι πρότινος υποψήφιος του ΑΛΜΑ  αναφέρει ότι δεν υιοθετεί τις καταγγελίες του Ανδρέα Χασαπόπουλου περί ψευδορκίας σε βάρος του κ. Μιχαηλίδη μετά και το σημερινό δημοσίευμα της offsite. , Ωστόσο διερωτάται αν ο πρόεδρος του κινήματος θα πράξει αυτό που ζητήθηκε από τον ίδιο, δηλαδή να αποχωρήσει προσωρινά από το ψηφοδέλτιο μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, ώστε, όπως αναφέρει, «να μην υπάρχουν σκιές».

Υπενθυμίζεται ότι το ΑΛΜΑ είχε αποσύρει τον Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιό του, κρίνοντας ότι όσο η υπόθεση «Σάντη» παρέμενε σε εκκρεμότητα, το κίνημα όφειλε να αποστασιοποιηθεί για «να αποφευχθούν πολιτικές σκιές και ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων».

Tags

ΑΛΜΑΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΝΤΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα