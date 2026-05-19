Θεσμός κοινωνικής ένταξης οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες, λέει η Υφ. Κοιν. Πρόνοιας

Οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν θεσμό κοινωνικής ένταξης και αλληλεγγύης, ανέφερε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, σε χαιρετισμό της στην τελετή έναρξης των Παγκύπριων Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων, το απόγευμα της Κυριακής, στην Πλατεία Ευρώπης, στη Λάρνακα.

«Η ενασχόληση των ατόμων με νοητική αναπηρία με τον αθλητισμό και την άσκηση είναι πολυδιάστατη και αγγίζει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Ο αθλητισμός δεν αποτελεί απλώς μια δραστηριότητα, αλλά ένα ισχυρό μέσο ενδυνάμωσης, ένταξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής για τα άτομα με νοητική αναπηρία», επεσήμανε η κ. Παπαέλληνα.

«Σε σωματικό επίπεδο, η συστηματική άσκηση συμβάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της δύναμης, της ισορροπίας και του συντονισμού. Παράλληλα, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας και ενισχύει τη γενικότερη ευεξία», πρόσθεσε.

«Σε ψυχολογικό επίπεδο, ο αθλητισμός ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τα άτομα αποκτούν αίσθημα επιτυχίας και αναγνώρισης μέσα από τη συμμετοχή και την πρόοδό τους, ενώ παράλληλα μειώνεται το άγχος και βελτιώνεται η διάθεση», σημείωσε.

Αναφερόμενη στην κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είπε ότι «μέσα από ομαδικά αθλήματα και διοργανώσεις, όπως οι αγώνες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών, τα άτομα έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να δημιουργήσουν σχέσεις».

«Ο αθλητισμός λειτουργεί ως γέφυρα ένταξης, καταπολεμώντας τα στερεότυπα και προάγοντας την αποδοχή. Επιπλέον, καλλιεργούνται σημαντικές δεξιότητες ζωής, όπως η πειθαρχία, η υπευθυνότητα, η επιμονή και η διαχείριση της νίκης και της ήττας», τόνισε, προσθέτοντας ότι «αυτές οι δεξιότητες μεταφέρονται και στην καθημερινότητα, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων».

Συγχαίροντας θερμά την Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών για το πολυεπίπεδο έργο της και την προσφορά της στα άτομα με νοητική αναπηρία στον τομέα του αθλητισμού και της αποδοχής, από την ημέρα της ιδρύσεώς της, το 1986, η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα επεσήμανε ότι σήμερα η Ομοσπονδία αναπτύσσει δραστηριότητες ολόχρονα και καλύπτει στον τομέα της ολόκληρη την Κύπρο, με πάνω από 800 αθλητές/ριες να προπονούνται σε κλασικό αθλητισμό, κολύμβηση, ποδηλασία, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, ενόργανη και ρυθμική γυμναστική, bowling, bocce, floor ball και floor hockey, επιτραπέζια αντισφαίριση, χιονοδρομίες, ΜΑΤΡ (πρόγραμμα εξάσκησης κινητικών δεξιοτήτων, το οποίο αφορά άτομα με βαριές σωματικές και κινητικές δυσκολίες) και Πρόγραμμα Young Athletes.

Παράλληλα, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είπε ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει και προωθεί και στην Κύπρο τον Ενοποιημένο Αθλητισμό (Unified Sports), στο πλαίσιο του οποίου άτομα με ή χωρίς νοητική αναπηρία συμμετέχουν σε διάφορα αγωνίσματα, κυρίως ομαδικά, όπως είναι το ποδόσφαιρο και η καλαθόσφαιρα με προεκτάσεις και στα ατομικά αθλήματα. Βασικός στόχος του Ενοποιημένου Αθλητισμού είναι η επίτευξη αλληλο-αποδοχής και συνεργασίας, συμπλήρωσε.

Σημειώνοντας ότι η τελετή έναρξης των Παγκύπριων Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων «αποτελεί κορυφαία στιγμή για τον αθλητισμό και την κοινωνία μας», η κ. Παπαέλληνα ανέφερε ότι «τιμούμε την αφοσίωση, την επιμονή και το αγωνιστικό πνεύμα των αθλητών μας, οι οποίοι με το παράδειγμά τους αναδεικνύουν τις υψηλότερες αξίες του ανθρώπου: την αξιοπρέπεια, την ισότητα και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο».

«Οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες υπερβαίνουν τα όρια μιας αθλητικής διοργάνωσης. Αποτελούν θεσμό κοινωνικής ένταξης και αλληλεγγύης, προάγοντας τη σημασία της αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών», υπογράμμισε.

ΚΥΠΕ