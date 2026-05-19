Κορυφώνονται στην Πάφο οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Με σειρά εκδηλώσεων μνήμης και τιμής κορυφώνονται σήμερα, 19 Μαΐου, στην Πάφο οι δράσεις για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού.

Οι εκδηλώσεις άρχισαν την Κυριακή με θρησκευτικό μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, με ομιλητή τον πρύτανη του Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Παντελή Σκλιά.

Σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου και πορεία προς το Πάρκο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής θα πραγματοποιηθεί στις 19:30 στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου, με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Μιχαηλίδη, Δρ Ανθρωπολογίας του Princeton University.

Θέμα της ομιλίας του θα είναι: «Η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος. Από τη Γενοκτονία στην Αναγέννηση», ενώ θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το Δάκρυ της Μνήμης».

Παράλληλα, στις 11:00 το πρωί, το Έκτο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πάφου διοργανώνει εκδήλωση μνήμης με τίτλο «Ο Πόντος ζει», στην οποία συμμετέχουν δεκάδες παιδιά Ποντίων ομογενών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές θα απευθύνουν ομιλία, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Προεδρίας και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος .Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Νίκου Χριστοδουλίδη και στηρίζεται από τον Δήμο Πάφου.