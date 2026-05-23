Τραγωδία στη Λεμεσό: Η Diana, 61 ετών από τη Γεωργία, το θύμα του εργατικού δυστυχήματος

Σε εργατικό θανατηφόρο ατύχημα που συνέβη χθες, λίγο μετά τις 7:00μ.μ., έχασε τη ζωή της η Diana Tsilidou, 61 ετών από τη Γεωργία.  

Συγκεκριμένα, ενώ η 61χρονη ασχολείτο με το καθάρισμα γραφείων στο μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου κτηρίου στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.  

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την 61χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επι καθήκοντι ιατροί, πιστοποίησαν το θάνατος της.

Η σκηνή παραμένει υπό φρούρηση και αναμένεται ενός της ημέρας, να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας.  

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας, συνεχίζουν τις εξετάσεις.



