Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε δύο 30χρονους στη Λεμεσό και άρπαξαν τη μοτοσικλέτα τους

Υπόθεση επίθεσης εναντίον δύο προσώπων και κλοπής μοτοσικλέτας διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πόλη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 30χρονος κατήγγειλε ότι γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα με συνεπιβάτη επίσης 30 ετών στην οδό Άγγελου Βλάχου, άγνωστο όχημα τους προσέγγισε και ανέκοψε την πορεία τους.

Από το αυτοκίνητο αποβιβάστηκαν τρία πρόσωπα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, τα οποία επιτέθηκαν στους δύο άνδρες, με αποτέλεσμα αυτοί να τραπούν σε φυγή.

Οι δράστες άρπαξαν στη συνέχεια τη μοτοσικλέτα και εγκατέλειψαν τη σκηνή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν στο σημείο και διενήργησαν εξετάσεις, ενώ η κλοπιμαία μοτοσικλέτα εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε πάρκο στη Λεμεσό.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.