Καύσιμα: Μειωμένες κατά 2,9% οι πωλήσεις από πρατήρια τον Απρίλιο

Μικρή μείωση παρουσίασαν τον Απρίλιο του 2026, οι πωλήσεις καυσίμων από τα πρατήρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 2,9% στους 53.151 τόνους.

Πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-2,3%) και σε πλοία (-1,7%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (-58,8% και -40,3%, αντίστοιχα), πετρελαίου θέρμανσης (-8,0%), υγραερίου (-4,2%), πετρελαίου κίνησης (-3,3%) και βενζίνης (-0,4%).

Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (34,4%) και ασφάλτου (4,3%).

Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 118.375 τόνους, σημειώνοντας μείωση 5,0% σε σχέση με τον Απρίλιο 2025.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026 σημείωσαν πτώση 7,0%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-6,8%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-10,1%) και βενζίνης (-4,2%), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (52,3%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Απριλίου 2026 αυξήθηκαν κατά 22,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.