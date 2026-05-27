Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Καύσιμα: Μειωμένες κατά 2,9% οι πωλήσεις από πρατήρια τον Απρίλιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τον Απρίλιο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 118.375 τόνους, σημειώνοντας μείωση 5,0% σε σχέση με τον Απρίλιο 2025.

Μικρή μείωση παρουσίασαν τον Απρίλιο του 2026, οι πωλήσεις καυσίμων από τα πρατήρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Οι πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 2,9% στους 53.151 τόνους.

Πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-2,3%) και σε πλοία (-1,7%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (-58,8% και -40,3%, αντίστοιχα), πετρελαίου θέρμανσης (-8,0%), υγραερίου (-4,2%), πετρελαίου κίνησης (-3,3%) και βενζίνης (-0,4%).

Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (34,4%) και ασφάλτου (4,3%). 

Οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 118.375 τόνους, σημειώνοντας μείωση 5,0% σε σχέση με τον Απρίλιο 2025. 

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026 σημείωσαν πτώση 7,0%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-6,8%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-10,1%) και βενζίνης (-4,2%), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (52,3%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Απριλίου 2026 αυξήθηκαν κατά 22,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Tags

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΒΕΝΖΙΝΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΚΑΥΣΙΜΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα