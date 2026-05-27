Λάρνακα: Αλλοδαποί πήδηξαν από τον δεύτερο όροφο για να αποφύγουν τη σύλληψη – Σαρωτικές έρευνες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο κέντρο της πόλης

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Μεγάλη επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης βρίσκεται σ’ εξέλιξη από το πρωί στη Λάρνακα.

Οι έρευνες επεκτείνονται σε διάφορες περιοχές της πόλης και σε υποστατικά όπου διαμένουν αλλοδαποί, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό τραυματισμού αλλοδαπών κατά τη διάρκεια ερευνών που διεξήχθησαν στην πολυκατοικία ΦΙΛΑΝΤΑ, παρά τον κυκλικό κόμβου του λιμανιού, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ένας αλλοδαπός στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, φαίνεται πως πήδηξε από μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να τραυματιστεί. Στο μέρος κλήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για περίθαλψη. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Όπως διαπιστώθηκε, από μπαλκόνι διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας πήδηξαν ακόμα δύο αλλοδαποί. Ως εκ τούτου, είναι σ’ εξέλιξη διαδικασία διάσωσης και μεταφοράς τους στο νοσοκομείο.

Να σημειωθεί, ότι η εν λόγω πολυκατοικία βρισκόταν εδώ και καιρό στα μητρώα του ΕΟΑ Λάρνακας ως επικίνδυνη (κτηριακά).

Η περιοχή γύρω από την εν λόγω πολυκατοικία παραμένει αποκλεισμένη από την Αστυνομία.

Νωρίς το πρωί οι έρευνες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είχαν επικεντρωθεί στο κέντρο της πόλης και κυρίως στην ενορία Σωτήρος, όπου διαμένει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών προσώπων. 

ΛΑΡΝΑΚΑ

