Αποποιείται τη βουλευτική της σύνταξη η Σάβια Ορφανίδου - «Είχα ήδη αποποιηθεί τη σύνταξή μου εδώ και καιρό»

Την αποποίηση της βουλευτικής της σύνταξης ανακοίνωσε η επανεκλεγείσα βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει, σε συνέχεια της επανεκλογής της στο βουλευτικό αξίωμα και βάσει του περί της Δυνατότητας Αποποίησης Σύνταξης Νόμου, υπέβαλε στον Υπουργό Οικονομικών δήλωση αποποίησης της επαγγελματικής της σύνταξης για το διάστημα που κατέχει το βουλευτικό αξίωμα.

Παράλληλα, σημειώνει ότι είχε ήδη αποποιηθεί τη σύνταξή της εδώ και καιρό, ακόμη και πριν υπάρξει σχετική διαδικασία.