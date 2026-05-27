ΤΕΠΑΚ: Η Κύπρος επέλεξε την Πενταμελή Ομάδα της για τη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επιλογή της Κυπριακής Εθνικής πενταμελής αποστολής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών (International Economics Olympiad - IEO) 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σεντζέν της Κίνας, από 12 έως 20 Ιουλίου 2026. Οι πέντε μαθητές επιλέχθηκαν μέσα από έναν απαιτητικό διαγωνισμό τριών φάσεων, ο οποίος συγκέντρωσε 111 μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου και εξελίχθηκε μέσα από μήνες προετοιμασίας, αξιολόγησης και καθοδήγησης.

1Η ΦΑΣΗ — «The Intuition Challenge»

Στις 31 Ιανουαρίου 2026, 111 μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά λύκεια από όλη την Κύπρο συγκεντρώθηκαν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να συμμετάσχουν στον πρώτο γύρο του διαγωνισμού. Αντί να αξιολογεί προϋπάρχουσες γνώσεις οικονομικών ή χρηματοοικονομικών, το «Intuition Challenge» σχεδιάστηκε για να αναδείξει την έμφυτη ικανότητα των μαθητών στην οικονομική σκέψη και την κριτική ανάλυση, ιδιότητες που χαρακτηρίζουν υψηλή επίδοση στον κλάδο των οικονομικών και χρηματοοικονομικών. Μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, αναδείχθηκαν οι 25 μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις, οι οποίοι προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΦΑΣΗ (προετοιμασια) — εργαστηρια, καθοδηγηση και προσωπικη μελετη

Στο διάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου, οι μαθητές που προκρίθηκαν ακολούθησαν ένα δομημένο πρόγραμμα προετοιμασίας που συνδύαζε καθοδηγούμενα εργαστήρια με ανεξάρτητη μελέτη, βασισμένα στην επίσημη ύλη του IEO. Μια αφοσιωμένη ομάδα εθελοντών εκπαιδευτών — αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, καθώς και από διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου — παρέδωσε εκπαιδευτικά εργαστήρια που κάλυψαν θεμελιώδη θέματα οικονομικών και χρηματοοικονομικής.

Οι εθελοντές εκπαιδευτές που αφιέρωσαν τον χρόνο και την εξειδίκευσή τους για την υποστήριξη των μαθητών ήταν οι ακόλουθοι: Παναγιώτα Νικολαϊ̈δου, Ιφιγένεια Αναστασίου, Αβραάμ (Αβράμης) Φυλακτού, Θάνος Παφίτης και Έλενα Δημητρίου. Η αφοσίωσή τους, παρόλο που ήταν σε εθελοντική βάση, υπήρξε καθοριστική στο να διασφαλιστεί ότι κάθε μαθητής, ανεξάρτητα από σχολικό υπόβαθρο ή προηγούμενη εξοικείωση στο αντικείμενο, έφτασε στο «Bootcamp» με ίσες πιθανότητες επιτυχίας στις εξετάσεις.

2η φαση — «Bootcamp: The Knockout Round»

Στις 21 Μαρτίου 2026, οι μαθητές/τριες συμμετείχαν στο Bootcamp — μια εντατική, ολοήμερη δράση αξιολόγησης και μάθησης που αποτέλεσε τον κρίσιμο γύρο επιλογής («knockout»). Η ημέρα ξεκίνησε με ομαδικές προκλήσεις και αποστολές επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμένες ώστε να αξιολογήσουν την ομαδικότητα, τη δομημένη σκέψη και την απόδοση υπό πίεση.

Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν εντατικά εργαστήρια — ένα στα Οικονομικά, από την Εκπαιδευτική Συνεργάτιδα του Διαγωνισμού Δρ. Άντρη Κυριζή, και ένα στη Χρηματοοικονομική, από την Εκπαιδευτική Συνεργάτιδα του Διαγωνισμού Ξένια Ευθυμίου — καλύπτοντας επιλεγμένα θέματα της ύλης της IEO.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής, βασισμένη στην ύλη των Οικονομικών και της Χρηματοοικονομικής του IEO. Οι 10 μαθητές με τις υψηλότερες επιδόσεις προκρίθηκαν στον Εθνικό Τελικό.

3η φαση — εθνικος τελικοσ

Οι 10 μαθητές/τριες εντάχθηκαν σε ένα εντατικό πρόγραμμα προχωρημένων εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Τα εργαστήρια ήταν εναρμονισμένα με την επίσημη ύλη του IEO και εστίαζαν στη μάθηση μέσα από την εφαρμογή και τη βιωματική εκπαίδευση.

Η τελική αξιολόγηση και ο Εθνικός Τελικός πραγματοποιήθηκαν στις 18 Απριλίου 2026. Η ημέρα περιλάμβανε τρεις διακριτές συνιστώσες αξιολόγησης: μια ομαδική πρόκληση επιχειρηματικής μελέτης, κατά την οποία οι μαθητές ανέλυσαν ένα επιχειρηματικό σενάριο και υπεράσπισαν τις προτάσεις τους ενώπιον επιτροπής κριτών, μια γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής στα Οικονομικά και τη Χρηματοοικονομική και μια ατομική προφορική συνέντευξη (τύπου fireside).

Η τελική επιλογή της πενταμελούς εθνικής ομάδας προέκυψε από ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης που στάθμιζε την επίδοση των μαθητών στην επιχειρηματική μελέτη κατά τον Εθνικό Τελικό, τα αποτελέσματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, την επίδοση στις δραστηριότητες κατά τα εργαστήρια, όπως επίσης και την ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Η Εθνική Ομάδα — κυπρος 2026

Οι παρακάτω πέντε μαθητές, με αλφαβητική σειρά, θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών (IEO) 2026 στο Σεντζέν της Κίνας:

Αλέξανδρος Σαββίδης — Γʹ Λυκείου

— Γʹ Λυκείου Αναστασία Αζοϊδου — Γʹ Λυκείου

— Γʹ Λυκείου Αριστείδης Λυσάνδρου — Βʹ Λυκείου

— Βʹ Λυκείου Daniil Faterov — Γʹ Λυκείου

— Γʹ Λυκείου Pavel Litvak — Γʹ Λυκείου

Ευχαριστίες

Η διοργάνωση του φετινού διαγωνισμού κατέστη δυνατή χάρη στην ουσιαστική υποστήριξη των χορηγών και των θεσμικών εταίρων μας. Εκφράζουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες, με αλφαβητική σειρά, στους:

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC )

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου)

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου

Financial Wellbeing Institute - FWI

Εκφράζουμε επίσης την βαθύτερη ευγνωμοσύνη μας στην Ζιαννέτ Καλακούτη Χατζηιωσήφ, Επιθεωρήτρια δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης στα οικονομικά, την Έλενα Δημητρίου και στην λοιπή ομάδα του ΥΠΑΝ, για τη συνεχή υποστήριξη και καθοδήγησή τους καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές εκπαιδευτές των οποίων η αφοσίωση στους μαθητές και στην αποστολή αυτού του διαγωνισμού υπήρξε αξιοθαύμαστη. Η συνεισφορά τους αποτέλεσε δώρο για κάθε μαθητή/τριας που δίδαξαν.

Ευχαριστούμε τους εθελοντές επιτηρητές που υποστήριξαν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Ευχαριστούμε τα σχολεία που υποστήριξαν τον διαγωνισμό, τον προώθησαν στους μαθητές τους και διευκόλυναν τη συμμετοχή τους σε κάθε φάση, παρά τις αντικρουόμενες υποχρεώσεις με το σχολικό πρόγραμμα.

Ευχαριστούμε τους γονείς που στάθηκαν δίπλα στα παιδιά τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του απαιτητικού και κερδοφόρου προγράμματος.

Στους 111 μαθητές που τόλμησαν να συμμετάσχουν, αγωνίστηκαν με ειλικρίνεια και έδωσαν τον καλύτερό εαυτό τους σε κάθε γύρο. Θέλουμε να τονίσουμε ότι η συμμετοχή τους είναι αυτή που προσδίδει νόημα στον διαγωνισμό. Είμαστε υπερήφανοι για τον καθέναν και την καθεμία από αυτούς.

Ευχαριστούμε θερμά τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου που στήριξαν από την αρχή έμπρακτα την όλη πρωτοβουλία.

Και τέλος, θερμές ευχαριστίες στη Συντονιστική Επιτροπή:

Το όλο έργο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την σημαντική συμβολή και συντονισμό της Συντονιστικής Επιτροπής, που αποτελείται από τον Παναγιώτη Ανδρέου, την Ξένια Ευθυμίου, τη Σοφία Ανδρέου, την Άντρη Κυριζή, τον Δημήτρη Κουρσάρο και την Ιωάννα Ευαγγέλου.