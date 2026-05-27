Λάρνακα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους τρεις αλλοδαπούς που πήδηξαν από μπαλκόνι

Κρίσιμα τραυματισμένος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ο ένας από τους τρεις αλλοδαπούς που επιχείρησαν άλμα από μπαλκόνια πολυκατοικίας στη Λάρνακα κατά την επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στο κτίριο «ΦΙΛΑΝΤΑ», στην περιοχή του λιμανιού, το οποίο διαθέτει 9 ορόφους. Ο ένας από τους τρεις, που είναι σε κρίσιμη κατάσταση, πήδηξε από τον τρίτο όροφο. Οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την πτώση τους από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο.

Στην επιχείρηση διάσωσης συνέβαλε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με τηλεσκοπικό μηχάνημα να επιστρατεύεται για τη μεταφορά των τραυματιών από τον δεύτερο όροφο στο σημείο όπου ανέμεναν τα ασθενοφόρα.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, για αρκετή ώρα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από τις συνθήκες όπου συνέβησαν τα τρία περιστατικά με τους τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, μέχρι στιγμής η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προχώρησε στη σύλληψη 10 αλλοδαπών, οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη είναι διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων και άλλων συλληφθέντων στο πλαίσιο πραγματοποίησης της επιχείρησης.