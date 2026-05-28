«Οριακή απόφαση» η διατήρηση των επιτοκίων τον Απρίλιο δείχνουν πρακτικά της ΕΚΤ- Προμηνύεται αύξηση

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Απρίλιο ήταν «οριακή», σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, το πιο πρόσφατο σημάδι ότι η τράπεζα προετοιμάζεται να αυξήσει το κόστος δανεισμού.

Η κεντρική τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη, υπεύθυνη για τις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ, διατήρησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% τον Απρίλιο, επίπεδο στο οποίο βρίσκεται από τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

Ωστόσο, αναλυτές και αγορές αναμένουν αυξήσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στη χρονιά, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών της ενέργειας, τροφοδοτώντας τον γενικό πληθωρισμό.

Ενισχύοντας τις ενδείξεις για πιο «σκληρή» στάση, τα πρακτικά της Πέμπτης ανέφεραν ότι η διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα ήταν «οριακή απόφαση», υπό την προϋπόθεση ότι η τράπεζα θα τόνιζε πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις τιμές.

«Ορισμένα μέλη σημείωσαν ότι η απόφαση ήταν οριακή και ότι δεν θα αντιτίθεντο σε αύξηση των επιτοκίων στην παρούσα συνεδρίαση», αναφέρεται στα πρακτικά.

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ υποστήριξαν τη διατήρηση των επιτοκίων «υπό την προϋπόθεση ότι η επικοινωνία θα υπογράμμιζε τη σταθερή δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίζει τη νομισματική πολιτική έτσι ώστε ο πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί στον στόχο», προστίθεται.

Παρότι μέχρι στιγμής υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις για δευτερογενείς επιπτώσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό — όπως αυξήσεις μισθών — τα πρακτικά αναφέρουν ότι είναι σαφές πως υπάρχουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, με το σοκ στις τιμές της ενέργειας να αποδεικνύεται πιο επίμονο και τις επιπτώσεις του να διευρύνονται», σημείωσαν τα μέλη σύμφωνα με τα πρακτικά.

«Οι ανοδικοί κίνδυνοι γύρω από τις προοπτικές του πληθωρισμού έχουν ενταθεί», προστίθεται.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Nikkei, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ότι η τράπεζα πιθανότατα θα αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στη συνεδρίαση του Ιουνίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσει αύξηση επιτοκίων.

Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως περιορίζουν τον πληθωρισμό μειώνοντας τη ζήτηση, συχνά όμως εις βάρος της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς οι δανειολήπτες επιβαρύνονται με υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ