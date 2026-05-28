Κρήτη: Γιατί «μαύρισαν» τα νερά του ποταμού Γιόφυρου στο Ηράκλειο (βίντεο)

Τι έδειξε η ανάλυση των δειγμάτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης αναφορικά με τα νερά του ποταμού Γιόφυρου στο Ηράκλειο, τα οποία το πρωί της Τρίτης έγιναν μαύρα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το creta24.gr, οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή στα νερά του ποταμού ο οποίος εκβάλλει στην παραλία της Αμμουδάρας, οφείλεται σε λύματα και πλέον αναζητείται η «πηγή» της ρύπανσης.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο ρύπανσης από ελαιουργείο

Ήδη αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της μόλυνσης από υπολείμματα ελαιουργείου, καθώς στα δείγματα που εξετάστηκαν, η ποσότητα σε φαινόλες (υγρό απόβλητο που εμπεριέχεται σε μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων από ελαιουργείο) ήταν εξαιρετικά χαμηλή.

Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί και το γεγονός ότι η εστία της ρύπανσης υποχώρησε σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των λυμάτων και όχι σε απόβλητα ελαιουργείων.

Πηγή: iefimerida.gr 

