ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών - Αναμένουν την έγκριση Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης, με στόχο την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ωστόσο απαιτείται ακόμη η τελική έγκριση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε την Πέμπτη το Axios, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η υπογραφή του μνημονίου θα αποτελούσε τη σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη από την έναρξη του πολέμου, ωστόσο μια οριστική συμφωνία που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα θα χρειαστεί περαιτέρω εντατικές διαπραγματεύσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί ήδη από την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να εξασφαλίσουν την έγκριση της ανώτατης ηγεσίας τους.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανοί επανήλθαν αργότερα δηλώνοντας ότι είχαν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, όμως εκείνος δεν έδωσε άμεσα το «πράσινο φως». «Ο πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του είχαν θεωρήσει και σε προηγούμενα στάδια του πολέμου ότι βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, χωρίς όμως να υπάρξει τελικά αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης θα προβλέπει ότι η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ θα είναι «ανεμπόδιστη», χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, ενώ το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το πέρασμα εντός 30 ημερών.

Παράλληλα, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί σταδιακά, ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει επίσης δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Οι πρώτες διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια του 60ήμερου διαστήματος θα επικεντρωθούν στη διαχείριση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και στο ζήτημα του εμπλουτισμού.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ενώ στο μνημόνιο θα περιλαμβάνεται και μηχανισμός για τη διευκόλυνση της αποστολής αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ιράν.

