Δύο 22χρονοι συνελήφθησαν για επίθεση με βαριά σωματική βλάβη στην Πάφο

Δύο πρόσωπα ηλικίας 22 ετών συνέλαβε χθες η Αστυνομία, βάσει δικαστικών ενταλμάτων, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στην επαρχία Πάφου.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Η υπόθεση αφορά επίθεση που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου 2026 εναντίον άνδρα ηλικίας 46 ετών, σε υποστατικό στην επαρχία Πάφου.

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε τραύματα στο κεφάλι.

Ο ίδιος κρατήθηκε για νοσηλεία. Οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου.