Φωτιές σε μίνι μάρκετ και πρακτορείο στοιχημάτων τα ξημερώματα

Σε κινητοποίηση τέθηκε η Αστυνομία μετά τα μεσάνυχτα, λόγω έκρηξης φωτιάς σε μίνι μάρκετ στον Αστρομερίτη και φωτιάς σε πρακτορείο στοιχημάτων στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ενημέρωση από την Αστυνομία, στο μίνι μάρκετ στον Αστρομερίτη η φωτιά εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του υποστατικού, το ύψος των οποίων δεν έχει ακόμη υπολογιστεί. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Το ΤΑΕ Μόρφου διερευνά την υπόθεση.

Στο πρακτορείο στοιχημάτων στη Γερμασόγεια η πληροφορία για φωτιά λήφθηκε λίγο πριν τις 3.00 τα ξημερώματα. Η φωτιά κατασβέστηκε από περιοίκους πριν επεκταθεί. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη και στην τοιχοποιία του υποστατικού. Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν σήμερα. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.