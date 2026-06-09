Το Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο

Μετά από 52 χρόνια παρουσίας και πολιτιστικής – πολιτικής δράσης στην Ελλάδα, το Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» περνά τα σύνορα και έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία του θεσμού, όπως σημειώνουν οι διοργανώτες του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την πολιτική συζήτηση, τον πολιτισμό και τη νεανική δημιουργία. Το 52ο Φεστιβάλ πραγματοποιείται φέτος με το σύνθημα: «“Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται!”... Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό».

Η Οργάνωση της ΚΝΕ στην Κύπρο απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στη νεολαία, τους εργαζόμενους και τον λαό της Κύπρου, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο πολιτικού προβληματισμού, πολιτιστικής έκφρασης και διεθνιστικής αλληλεγγύης, όπως αναφέρεται σε σχετικό κάλεσμα.

Κεντρικό γεγονός της βραδιάς θα είναι η πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Νίκο Ζαχαρόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Θα ακολουθήσει συναυλία με τους NOFRENO και ΞΙΚΚΟ ΣΟΥ, ενώ στον χώρο θα λειτουργούν έκθεση αφιερωμένη στον πόλεμο, βιβλιοπωλείο και παιδότοπος.