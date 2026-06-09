Σοκ από τον εντοπισμό νεκρής ηλικιωμένης γυναίκας που ήταν στα αζήτητα για μέρες - Τι λέει το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου

Βαθιά θλίψη, αλλά και έντονη ανησυχία προκαλεί στην κοινή γνώμη ο εντοπισμός μιας ηλικιωμένης γυναίκας νεκρής στην κατοικία της, η οποία παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στα αζήτητα, χωρίς κανείς να αντιληφθεί την απουσία της.

Το τραγικό αυτό περιστατικό φέρνει με τον πιο σκληρό τρόπο στην επιφάνεια ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα στην Κύπρο: αυτό της ακραίας μοναξιάς, της κοινωνικής απομόνωσης και της έλλειψης επαρκών δομών υποστήριξης για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

«Κανένας ηλικιωμένος δεν πρέπει να είναι αόρατος»

Με αφορμή το τραγικό συμβάν, το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση-καμπανάκι, τονίζοντας ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων δεν είναι απλώς ζήτημα επιβίωσης, αλλά αξιοπρέπειας.

«Ως κοινωνία, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη των βασικών τους αναγκών, αλλά περιλαμβάνει και τη συστηματική ανθρώπινη επαφή, την παρακολούθηση της ευημερίας τους και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειάς τους μέχρι το τέλος της ζωής τους. Κανένας ηλικιωμένος δεν πρέπει να μένει αόρατος. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να χάνεται μέσα στη σιωπή και την αδιαφορία», αναφέρει χαρακτηριστικά το Παρατηρητήριο.

Το Παρατηρητήριο δεν περιορίζεται στη διαπίστωση του προβλήματος, αλλά απευθύνει δέσμη εισηγήσεων προς το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας.

Συγκεκριμένα, καλεί τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τους Δήμους και τις κοινότητες να προχωρήσουν στις εξής ενέργειες: