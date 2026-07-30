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Ο δρόμος προς την κόλαση είναι μονόδρομος…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΑΣ

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Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να... προετοιμαστεί καλά το έδαφος μεταξύ των δυο πλευρών στην Κύπρο για να είναι ικανός ο νέος ή η νέα γ.γ του ΟΗΕ να ξεκινήσει μια νέα υπερπροσπάθεια για να λυθεί το καταραμένο κυπριακό.

Λοιπόν ψυχραιμία! Μη χάνετε την υπομονή σας…Όποιος περίμενε κάτι διαφορετικό απλά βρίσκεται σε καλοκαιρινή ραστώνη μονίμως…

Ορίστε σε μερικές μόνο λέξεις την ουσία της τριήμερης παρουσίας του γ.γ του ΟΗΕ στην Κύπρο.  Ο κ. Γκουτέρες ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί μια ακόμη συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, αλλά μια διαδικασία που θα ανοίξει τον δρόμο για λύση του Κυπριακού, γι' αυτό και η νέα διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η απαραίτητη προετοιμασία σε επίπεδο ουσίας, μεθοδολογίας και Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ερωτηθείς αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη νέα άτυπη διάσκεψη 5+1, ο Αντόνιο Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει τεθεί προθεσμία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως στόχος του είναι η επόμενη συνάντηση να οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Δεν θέλω να έχουμε άλλη μία συνάντηση 5+1 χωρίς αποτέλεσμα. Θέλω μια επιτυχημένη συνάντηση 5+1 που θα ανοίξει τον δρόμο για μια λύση στο Κυπριακό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι προετοιμασίες θα προχωρήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, χωρίς να δεσμευτεί για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα»

Τι γίνεται παρακάτω; Καλοκαιρινές διακοπές. Ύστερα άνοιγμα των σχολείων και εξαφάνιση των μισθών των μικρομεσαίων. Ύστερα; Αναμονή για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Κι ύστερα. Αναμονή των εορτών των Χριστουγέννων. Και ύστερα; Αναμονή της Πρωτοχρονιάς…

Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να... προετοιμαστεί καλά το έδαφος μεταξύ των δυο πλευρών στην Κύπρο για να είναι ικανός ο νέος ή η νέα γ.γ του ΟΗΕ να ξεκινήσει μια νέα υπερπροσπάθεια για να λυθεί το καταραμένο κυπριακό.

Ωραίο και εύστοχο το πίκετ του φίλου μου Γιαννάκη Ηρακλέους στην χθεσινή εκδήλωση στο δρόμο προς το…αεροδρόμιο της Λευκωσίας.  «Η λύση του κυπριακού δεν θα στείλει τους Κύπριους στον παράδεισο. Η μη λύση του όμως θα τους στείλει όλους στην κόλαση». Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω! Να ετοιμαζόμαστε λοιπόν φίλε για την…κόλαση, αφού κι εσύ κι εγώ και χιλιάδες άλλοι, προβλέπεται να βρεθούμε εκτός παραδείσου;

Ο Γκουτέρες έφυγε και μάς άφησε όπως μάς βρήκε. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα το λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ξέρει καλά τι μάς είπε. Και πολύ έντεχνα και… μαγικά φωτογράφησε την Τουρκία ότι κρατά αιχμάλωτους τους Κύπριους. Τώρα τι αναμένει από τους Κυπρίους, ομολογώ δεν κατάλαβα. Να τα βρουν μόνοι τους; Και η Τουρκία φίλε; Έχω την βεβαιότητα, πως η μόνη ειλικρινής σ αυτήν την παρωδία του κυπριακού είναι μόνο η χώρα του Ταγίπ Ερτογάν.

 

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