Από σμυρίλιο η φωτιά στην Πάφο – Παραδέχθηκε τη χρήση του εργαλείου και καταγγέλθηκε πολίτης

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Νέου Χωριού της επαρχίας Πάφου προκλήθηκε από τη χρήση σμυριλιού (flex), σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Τμήματος Δασών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, ο χρήστης του εργαλείου παραδέχθηκε ότι έκανε χρήση του σμυριλιού, με αποτέλεσμα να καταχωρηθεί εναντίον του επίσημη καταγγελία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Με αφορμή το περιστατικό, το Τμήμα Δασών απευθύνει έκκληση προς το κοινό να αποφεύγει αυστηρά τη χρήση εργαλείων που προκαλούν θερμότητα ή σπινθήρες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες που επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες ή ισχυροί άνεμοι, καθώς αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, από την 1η Ιουνίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται χωρίς γραπτή άδεια του Διευθυντή του Τμήματος Δασών η χρήση σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση έως δύο χιλιομέτρων από την οροθετική του γραμμή, εργαλείων ή μηχανημάτων για κοπή ή συγκόλληση μετάλλων ή άλλων υλικών που παράγουν θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρες και ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Το Τμήμα Δασών καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες αρχές στα τηλέφωνα 1407 (Τμήμα Δασών) ή 112 (Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης).