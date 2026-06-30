Τραγωδία στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή η 46χρονη – «Μου έκανε νόημα να τη σώσω»

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνουν οι γιατροί για την 46χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον 55χρονο αστυνομικό σύζυγό της, στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Ζακάκι, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η τραυματίας μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, λίγο πριν από τις 7 το πρωί, όταν ο 55χρονος αστυνομικός, που υπηρετούσε στη Λιμενική, φέρεται να πυροβόλησε τη 46χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του πιστόλι.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 55 ετών, που χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του πιστόλι, πυροβολώντας τη σύζυγό του, ηλικίας 46 ετών, και στη συνέχεια στρέφοντας το όπλο εναντίον του πυροβόλησε τον εαυτό του.







Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι συναντήθηκε στο σημείο, έχοντας μεταβεί εκεί με δύο διαφορετικά οχήματα και προηγήθηκε διαπληκτισμός. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η κατοικία του ζευγαριού βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Επιπλέον, το ζευγάρι, όπως επισημαίνουν οι πληροφορίες, είχαν δύο παιδιά και από ένα παιδί, ο καθένας, από προηγούμενες σχέσεις.

Οι ανακριτές επιχειρούν να εξακριβώσουν το κίνητρο του αστυνομικού, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται πιθανά οικονομικά προβλήματα του ζευγαριού που οδήγησαν, με βάση τις πληροφορίες, σε έντονη διαφωνία και καυγά μεταξύ τους.

«Την κρατούσε από το λαιμό»: Απείλησε πρώτα τον μάρτυρα με το όπλο, μετά την πυροβόλησε και ύστερα έβαλε τέλος στη ζωή του

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του, περιέγραψε ότι άκουσε φωνές και έκανε επαναστροφή. Όπως ανέφερε, είδε τον αστυνομικό να κρατά τη γυναίκα από τον λαιμό και του είπε να την αφήσει. «Μου είπε "φύγε από εδώ, είναι η γυναίκα μου". Στράφηκε προς το μέρος της και της είπε "πες του ότι δεν σου κάνω κάτι και ότι είσαι η γυναίκα μου". Εκείνη δεν μιλούσε, αλλά μου έκανε νεύμα και ζητούσε βοήθεια», ανέφερε.



Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, ο αστυνομικός έβγαλε το υπηρεσιακό του πιστόλι από τη μέση, το έστρεψε προς το μέρος του και τον απείλησε λέγοντάς του «φύγε από εδώ, θα σε παίξω». Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι αμέσως μετά πυροβόλησε τη σύζυγό του, μία φορά στο κεφάλι και τρεις φορές στο σώμα, και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Όπως ανέφερε, όλα εκτυλίχθηκαν στη μέση του δρόμου, ενώ ο αστυνομικός φορούσε τη στολή του.

Ο μάρτυρας, τέλος, διευκρίνισε ότι ο αστυνομικός καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ οδηγός ήταν η γυναίκα. Το όχημα του αστυνομικού, σημειώνεται, βρέθηκε σταθμευμένο στο ίδιο σημείο.

Πήγε δουλειά, πήρε το υπηρεσιακό του πιστόλι και μετά πήγε στο σημείο - Όσα ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής

Σε δηλώσεις του από τη σκηνή, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Στέλιος Αριστείδου, ανέφερε ότι η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 6:45 το πρωί για όχημα που βρισκόταν έξω από σχολείο. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και ασθενοφόρο, όπου εντόπισαν έναν άνδρα χωρίς ζωτικές ενδείξεις και μία τραυματισμένη γυναίκα.

Όπως είπε, ο άνδρας ήταν μέλος της Αστυνομίας και είχε αναλάβει υπηρεσία γύρω στις 6:07 το πρωί, οπότε και χρεώθηκε το υπηρεσιακό του πιστόλι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε στο περιστατικό.

Ο κ. Αριστείδου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συναντήθηκαν τα δύο πρόσωπα, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι οι δύο είχαν μεταβεί στο σημείο με διαφορετικά οχήματα, ωστόσο το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο ίδιο όχημα, παρουσία μαρτύρων.

Πρόσθεσε, ότι θα ληφθούν καταθέσεις τόσο από αυτόπτες μάρτυρες όσο και από συναδέλφους του αστυνομικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν προηγούμενο παρόμοιο περιστατικό ή σχετικές καταγγελίες.

Ανέφερε ακόμη ότι, πριν αναχωρήσει από τον χώρο εργασίας του με το ιδιωτικό του όχημα, ο 55χρονος ενημέρωσε τους συναδέλφους του πως θα επέστρεφε σε πέντε λεπτά.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη από την Αστυνομία, ενώ οι εξετάσεις για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.