«Η μητέρα μου βίωσε βία, φόβο και έλεγχο»: Η συγκλονιστική ανάρτηση του γαμπρού της 46χρονης μετά τους τέσσερις πυροβολισμούς στη Λεμεσό

Συγκλονίζει το μήνυμα του γαμπρού της 46χρονης γυναίκας που παλεύει για τη ζωή της, μετά τη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος της από τον 55ο χρονο άντρα της στην Λεμεσό, κατά την οποία δέχθηκε τέσσερις πυροβολισμούς.

Μέσα από ανάρτηση του στα ΜΚΔ, ο γαμπρός της γυναίκας απευθύνει έκκληση να σταματήσουν οι ανακρίβειες και οι εικασίες που κυκλοφορούν γύρω από την υπόθεση, ξεκαθαρίζοντας ότι η μητέρα του είναι ζωντανή και δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της.

«Πρώτα απ’ όλα, η μητέρα μου είναι ζωντανή. Δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της και εμείς είμαστε δίπλα της κάθε λεπτό, πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαψεύδει όσα γράφονται περί οικονομικών προβλημάτων, τρίτων προσώπων ή άλλων σεναρίων, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. «Παρακαλώ σταματήστε να δημιουργείτε σενάρια για μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή παλεύει να σταθεί όρθια», σημειώνει.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του παιδιού στη ζωή που, όπως υποστηρίζει, βίωνε η μητέρα του για χρόνια. Όπως αναφέρει, πίσω από την εικόνα που έβλεπε ο κόσμος, υπήρχε μια γυναίκα που αντιμετώπιζε ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο.

«Το τι ζήσαμε μέσα στο σπίτι μας το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Για πολλά χρόνια η μητέρα μου βίωσε μια πραγματικότητα γεμάτη ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο. Πίσω από την εικόνα που έβλεπε ο κόσμος υπήρχε μια γυναίκα που βασανίστηκε και άντεξε πολύ περισσότερα απ’ όσα γνωρίζετε», αναφέρει στο μήνυμά του.

Η οικογένεια ζητά να υπάρξει σεβασμός τόσο προς τη γυναίκα που νοσηλεύεται, όσο και προς τα παιδιά της, τα οποία προσπαθούν να διαχειριστούν, όπως σημειώνεται, «μια τραγωδία που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει».

Το παιδί της γυναίκας καλεί το κοινό να σταματήσει τις εικασίες και να αφήσει τις Αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους, ζητώντας παράλληλα σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας.

«Αν θέλετε πραγματικά να σταθείτε δίπλα μας, προσευχηθείτε για τη μητέρα μας και σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας», καταλήγει, ευχαριστώντας όσους στέκονται στο πλευρό της οικογένειας αυτές τις δύσκολες ώρες.

Αυτούσια η ανάρτησή του:

Θέλω να πω λίγα λόγια γιατί βλέπω να κυκλοφορούν πολλές ανακρίβειες και εικασίες.Πρώτα απ’ όλα, η μητέρα μου είναι ζωντανή. Δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της και εμείς είμαστε δίπλα της κάθε λεπτό, πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρει.Όσα γράφονται για οικονομικά προβλήματα, τρίτα πρόσωπα ή άλλες υποθέσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρακαλώ σταματήστε να δημιουργείτε σενάρια για μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή παλεύει να σταθεί όρθια.Το τι ζήσαμε μέσα στο σπίτι μας το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Για πολλά χρόνια η μητέρα μου βίωσε μια πραγματικότητα γεμάτη ψυχολογική βία, φόβο και έλεγχο. Πίσω από την εικόνα που έβλεπε ο κόσμος υπήρχε μια γυναίκα που βασανίστηκε και άντεξε πολύ περισσότερα απ’ όσα γνωρίζετε Δεν ζητάμε να πάρει κανείς θέση. Ζητάμε μόνο σεβασμό. Σεβασμό στη μητέρα μας, που αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της. Σεβασμό σε εμάς, τα παιδιά της, που προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια τραγωδία που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να ζήσει.Σας παρακαλώ, σταματήστε τις εικασίες και αφήστε τις Αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Αν θέλετε πραγματικά να σταθείτε δίπλα μας, προσευχηθείτε για τη μητέρα μας και σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι μας έχουν αγκαλιάσει αυτές τις δύσκολες ώρες. Η αγάπη και η στήριξή σας μάς δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε.