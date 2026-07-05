Θλίψη στην Ομόνοια: Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος Δώρος Σεραφείμ

Βαρύ πένθος για την οικογένεια της Ομόνοιας και το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του σωματείου, Δώρος Σεραφείμ.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ομόνοια γνωστοποίησε τον θάνατο του πρώην προέδρου του Σωματείου.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομόνοια κάνει λόγο για μια μεγάλη απώλεια, τονίζοντας ότι ο Δώρος Σεραφείμ συνέδεσε το όνομά του με την ιστορία του συλλόγου και υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους διοικητικούς του παράγοντες, ξεχωρίζοντας για την ισχυρή προσωπικότητα, τον δυναμισμό και την αφοσίωσή του στα ιδανικά και τις αξίες του Σωματείου.

Υπενθυμίζεται ότι διετέλεσε πρόεδρος της Ομόνοιας από το 2000 έως το 2008, περίοδο κατά την οποία η ομάδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και τρεις Ασπίδες. Επέστρεψε στην προεδρία την τριετία 2013-2016, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το Σωματείο. Η διοικητική του πορεία στην Ομόνοια ξεκίνησε το 1968 ως οικονομικός υπεύθυνος, ενώ το 1996 ανέλαβε καθήκοντα Α' Αντιπροέδρου και Αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η Ομόνοια εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δώρου Σεραφείμ, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή της με τη φράση: «Αιωνία του η μνήμη».