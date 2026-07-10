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Καμπανάκι από τις συντεχνίες οικοδόμων για τους «ενοικιαζόμενους εργαζόμενους» – Προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Συντεχνίες οικοδόμων: Παράνομη η απασχόληση ενοικιαζόμενων εργαζομένων στις κατασκευές

Τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με τις ανησυχητικές διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο της απασχόλησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης (ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι), στον κατασκευαστικό τομέα και τα πρόσφατα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη Τρίτη στο χωρίο Ξυλοφάγου, κρούουν σε σημερινή τους ανακοίνωση τα Διοικητικά Συμβούλια των Συντεχνιών Οικοδόμων ΠΕΟ, Ο.Β.ΟΙ.Ε.Κ- ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Όπως αναφέρεται, το φαινόμενο των «ενοικιαζόμενων εργαζομένων» αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα του «περί της εργασίας μέσω προσωρινής απασχόλησης νόμου του 2012 (Ν. 174/1 του 2012)», ο οποίος απαγορεύει ρητά την εργασία προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων στους τομείς των κατασκευών και του τουρισμού.

Συμπληρώνεται ότι σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούτα, οι Γενικοί Γραμματείς και των τριών συντεχνιών εξέφρασαν την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά τους για την επικίνδυνη αυτή κατάσταση, κατά την οποία, όπως σημειώνεται, «οι εργαζόμενοι ενοικιάζονται ως εργαλεία, με αποτέλεσμα ορισμένοι εργοδότες να μετατρέπουν τα εργοτάξια σε χώρους όπου επικρατούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, παραβιάζοντας την Συλλογική Σύμβαση και την Νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα καταστρατηγούν τα κοινωνικά ταμεία». 

Οι συντεχνίες προειδοποιούν πως οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να λάβουν δυναμικά μέτρα σε περίπτωση που δεν εισακουστούν και επιλυθούν τα ζητήματα που τέθηκαν στη διάρκεια της συνάντησης με τον Υπουργό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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