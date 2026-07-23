Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά οπτικοακουστικό υλικό που μεταδόθηκε στο διαδίκτυο με άτομο ΑμΕΑ

Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο των εξετάσεων που διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αναφορικά με υπόθεση που αφορά οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο φέρεται να μεταδόθηκε ζωντανά μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα να παροτρύνουν άλλο πρόσωπο σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπειά του.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν βάσει δικαστικών ενταλμάτων που εξασφαλίστηκαν μετά την αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τα δύο πρόσωπα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου σήμερα, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.