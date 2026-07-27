Κεκλεισμένων των θυρών αρχίζει η δίκη του Φαίδωνα Φαίδωνος

Ξεκινά σήμερα, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, η οποία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στην προηγούμενη δικάσιμο από την Πρόεδρο του Κακουργιοδικείου, Λία Μάρκου, η οποία αιτιολόγησε το σκεπτικό του Δικαστηρίου και διέταξε, παράλληλα, την απαγόρευση δημοσίευσης οποιωνδήποτε πρακτικών της διαδικασίας. Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος έχει ήδη απαντήσει μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες, ενώ η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Η Πρόεδρος υπενθύμισε ότι κατά τη διαδικασία της 24ης Ιουνίου, όταν ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες, δεν δημοσιοποιήθηκε το όνομα της παραπονούμενης, παρότι αυτό περιλαμβάνεται στις λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, λόγω της φύσης των αδικημάτων και των αναφορών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υπάρχει ορατός κίνδυνος παραβίασης της ιδιωτικής ζωής της παραπονούμενης, καθώς και επηρεασμού της μαρτυρίας της εξαιτίας φόβου, αγωνίας και ενδεχόμενου κοινωνικού στιγματισμού.

Στο πλαίσιο της αιτιολόγησης της απόφασης, η Πρόεδρος αναφέρθηκε και σε νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε υπόθεση βιασμού, όπου η ακροαματική διαδικασία είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία της ιδιωτικής ζωής της παραπονούμενης, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί προσωπικά της στοιχεία. Όπως σημείωσε, ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι ισχυρισμοί της παραπονούμενης θα κριθούν αληθείς ή όχι, αυτή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου χωρίς φόβο και πίεση.

Αναφορικά με τη θέση της υπεράσπισης ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τα φερόμενα αδικήματα, η Δικαστής επισήμανε ότι εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος στιγματισμού της παραπονούμενης σε περίπτωση δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας.

Σε σχέση με το επιχείρημα ότι η παραπονούμενη είναι ενήλικη, η Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ενήλικες γυναίκες που φέρονται ως θύματα βιασμού ή σεξουαλικής κακοποίησης βρίσκονται επίσης σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση και πως η ενηλικίωση δεν αποκλείει τη διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα δικαιώματα του κατηγορουμένου διασφαλίζονται πλήρως και δεν επηρεάζονται από τη διεξαγωγή της διαδικασίας χωρίς την παρουσία κοινού, ενώ απέρριψε και το ενδεχόμενο μερικής διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων των θυρών μόνο κατά την κατάθεση της παραπονούμενης, επισημαίνοντας ότι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να προκύψουν και μέσα από άλλες μαρτυρίες.

Το Δικαστήριο κατέληξε ότι η δημόσια διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας ενδέχεται να οδηγήσει σε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της παραπονούμενης και αποφάσισε η δίκη να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου κεκλεισμένων των θυρών.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες, από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου, με έναρξη των συνεδριάσεων στις 09:00 καθημερινά.