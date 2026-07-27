Η κόντρα δύο οικογενειών πίσω από τη συμπλοκή με θύμα 21χρονο στη Λεμεσό - Νέα σύλληψη

Σε μια ακόμη σύλληψη σε σχέση με τη συμπλοκή και το τραυματισμό 21χρονου από μαχαίρι, που συνέβη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Λεμεσό, προχώρησε η αστυνομία χθες.

Πρόκειται για 26χρονο, εναντίον του οποίου εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, ανακρινόμενος φαίνεται να τοποθετεί τον εαυτό του στη σκηνή, ωστόσο δίδει διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Οδηγείται σήμερα ενώπιον δικαστηρίου για να ζητηθεί η περαιτέρω κράτησή του. Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό οκταήμερη κράτηση δύο ακόμη πρόσωπα 21 και 15 ετών. Αιτία της συμπλοκής εκτιμάται ότι είναι προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών.

ΚΥΠΕ