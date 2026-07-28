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Άγριος καβγάς εθνοφρουρών στην Πάφο: Νεοσύλλεκτος στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πρόσωπο, χειροπέδες σε 19χρονο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Λογομάχησαν στο στρατόπεδο και έδωσαν ραντεβού στη παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου για να επιλύσουν τις διαφορές τους

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ δύο εθνοφρουρών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάφο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 18χρονου νεοσύλλεκτου και τη σύλληψη ενός 19χρονου στρατιώτη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο στρατιώτες, που υπηρετούν στο στρατόπεδο της Κισσόνεργας, είχαν αρχικά λεκτική αντιπαράθεση εντός της μονάδας.

Στη συνέχεια φέρονται να συμφώνησαν να συναντηθούν εκτός στρατοπέδου, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή περιοχή της Γεροσκήπου, όπου, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 19χρονος επιτέθηκε στον 18χρονο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Ο νεοσύλλεκτος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν αιμάτωμα στην περιοχή του ματιού και κάταγμα στο πρόσωπο.

Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 19χρονου.

Την Κυριακή οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τριήμερης κράτησής του για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο σοβαρό επεισόδιο, ενώ παράλληλα διερευνάται το ενδεχόμενο να προηγήθηκαν γεγονότα εντός της στρατιωτικής μονάδας.

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